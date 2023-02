Filmul de pe Netflix care a luat ”toate” premiile mari: lista completă a câștigătorilor Bafta 2023

Marile câștigătoare la premiile Bafta de anul acesta au fost filmele „All Quiet on the Western Front” și „The Banshees of Inisherin”.

Filmul de pe Netflix „All Quiet on the Western Front” a fost marele câștigător la British Academy Film Awards, cu șapte premii la categorii cheie.

Filmul german a câștigat, așadar, trofee pentru „cel mai bun film”, „cel mai bun scenariu adaptat”, „cel mai bun film în altă limbă decât engleza”, „cel mai bun regizor” pentru Edward Berger, imagine, sunet și muzică originală.

All Quiet on the Western Front, filmul de pe Netflix care a luat toate premiile mari la Bafta 2023

All Quiet on the Western Front (Nimic Nou pe Frontul de Vest) este, poate, cel mai bun film de război pe care îl poți vedea, în acest moment, pe Netflix. Un film care îți trezește revoltă și care, evident, prezintă o serie de întorsături de situație pe care nu le-ai putea anticipa, dacă nu ai citit cartea.

All Quiet on the Western Front este un film german anti-război din 2022, bazat pe romanul cu același nume din 1929 al lui Erich Maria Remarque. Regizat de Edward Berger, îi are în distribuție pe Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Daniel Brühl, Sebastian Hülk, Aaron Hilmer, Edin Hasanovic, dar și pe Devid Striesow.

Te mișcă în așa hal încât, la sfârșit, ajungi să te simți vinovat pentru că stai în fotoliul tău comod, în timp ce mănânci popcorn, iar acum mai bine de 100 de ani, oamenii treceau prin situații greu de descris. O comparație care te doare.

Iată lista completă a câștigătorilor celei de-a 76-a ediție a Premiilor Bafta: