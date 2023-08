Filmul de pe Netflix care a bătut toate recordurile, e pe primul loc în România: de ce să-l vezi

Filmul de pe Netflix care a bătut toate recordurile și e pe primul loc în România este Heart of Stone.

Rachel Stone (Gal Gadot), agentă operativă a unei obscure agenții globale de menținere a păcii, pornește pe urmele unui hacker care e pe cale să pună mâna pe cea mai valoroasa și periculoasă armă a organizației.

Filmul de pe Netflix care te ține cu sufletul la gură

Heart of Stone este un thriller american de acțiune de spionaj din 2023, regizat de Tom Harper, după un scenariu de Greg Rucka și Allison Schroeder și o poveste de Rucka. Filmul îi are în distribuție pe Gal Gadot, Jamie Dornan, Alia Bhatt, Sophie Okonedo și Matthias Schweighöfer. Intriga urmărește un agent internațional de informații care trebuie să se angajeze într-o misiune periculoasă de a proteja un misterios sistem de inteligență artificială cunoscut sub numele de „Inima”. Ea este însărcinată de operațiunea de menținere a păcii, cunoscută sub numele de Charter, să păstreze obiectul în siguranță, să nu cadă în mâinile inamicului.

Dezvoltarea a început în decembrie 2020, când Gadot a acceptat să joace în acest thriller. Harper și Netflix au fost confirmați că vor fi regizor și, respectiv, distribuitor luna următoare, restul distribuției fiind confirmată la începutul lui 2022. Filmările au avut loc în Europa din ianuarie până în iulie a acelui an.

Heart of Stone a fost lansat pe 11 august 2023 pe Netflix. Filmul a primit, în general, recenzii negative din partea specialiștilor de film, care i-au criticat scenariul, personajele, scenele de acțiune și l-au considerat prea asemănător cu seria de filme Mission: Impossible, deși interpretarea lui Gadot a primit unele laude.

Rachel este agent dublu, cu abilități incredibile și care poate face față oricărei situații. Inamicul care amenință toată organizația ei și a colegilor îi dă lumea peste cap și o face să-și pună diverse întrebări.