Filmele de pe Netflix care au depășit toate recordurile și sunt incredibil de diferite. Nu te aștepți cum se termină

Două filme peste care merită să arunci un ochi.

Wine Country de pe Netflix este un film destul de interesant și ușor de digerat după o zi lungă de muncă. Amy Poehler, considerată una dintre cele mai amuzante actrițe are un rol esențial.

De asemenea și alte actrițe consacrate pot fi văzute în peliculă. Despre ce este vorba în acest film de pe Netflix și de ce are recenzii destul de bune?

În primul rând este vorba despre un grup de prietene bune care se îndreaptă spre Napa Valley într-o escapadă de weekend pentru a sărbători o aniversare importantă. Pe parcursul a două zile pline de băutură, își dau frâu liber și se împrietenesc cu personaje precum Maya Erskine, Cherry Jones, Jason Schwartzman și partenera de comedie frecventă a lui Poehler, Tina Fey.

Pentru a vedea care e finalul ce se întâmplă mai departe, trebuie neapărat să intri pe Netflix.

Filmele de pe Netflix care merită văzute în weekend sau după muncă

În același timp, o altă alegere îndrăzneață pentru o seară de weekend sau după o zi grea de muncă poate să fie și We Can Be Heroes.

Pedro Pascal este unul dintre cei mai iubiți actori la ora actuală. Artistul originar din Chile este cunoscut pentru rolurile senzaționale din Narcos sau Last of Us, mai recent.

Acest film de pe Netflix îl prezintă pe Pedro Pascal în rolul lui Marcus Moreno, un maestru spadasin și lider al Eroilor.

Când Marcus și echipa sa de supereroi sunt capturați de invadatori extratereștri, fiica sa neputincioasă, Missy (YaYa Gosselin), trebuie să îi adune pe ceilalți copii Heroics pentru a salva situația.

Din distribuție mai fac parte Priyanka Chopra Jonas, Christian Slater, Sung Kang, Boyd Holbrook și Taylor Dooley, care își reia rolul lui Lavagirl din filmul anterior cu supereroi al lui Rodriguez, The Adventures of Sharkboy and Lavagirl.