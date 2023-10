Filme și seriale disponibile pe Amazon Prime: Poți vedea acum un prequel incredibil de la John Wick

Poți descoperi filme și seriale de top pe Amazon Prime. Cel mai recent este The Continental: From the World of John Wick, prequel al celebrelor filme.

The Continental: From the World of John Wick, pe Amazon Prime

Hotelul Continental e o miniserie care prezintă originea violentă a legendarului hotel pentru asasini din universul John Wick. Acțiunea se petrece în anii ’70 în New York, când Winston Scott recrutează o echipă care să se ocupe de complotul provocat de atacul fratelui său asupra Hotelului Continental. Drama sângeroasă arată cum se întrepătrund iubirea de familie, destinul și răzbunarea.

Seria este disponibilă pe rețeaua de streaming Amazon.

Vezi și John Wick 4, record de încasări în cinematografe: ce alte filme s-au menținut în top

Vezi și Trailerul „John Wick: Chapter 4” a fost dezvăluit la Comic-Con: când îl vedem pe Keanu Reeves în noul film

Producții pe rețeaua de streaming Amazon

Alte producții de pe Amazon includ serialul SF de aventură Generația V – Sezonul 1. Provenit din lumea The Boys, Generația V e un nou serial palpitant care are loc la singura facultate pentru supereroi din America. Studenții talentați concurează pentru clasamentul superior al universității și au șansa de a se alătura echipei Cei Șapte, supereroii de elită ai Vought International. Când secretele întunecate ale școlii ies la iveală, ei trebuie să decidă ce fel de eroi vor să fie.

Vezi și Cât de agresiv este John Wick 3: colajul cu cele 164 de decese îți răspunde la întrebare

De asemenea, poți viziona și filmul SF de suspans Awareness. Ian este un adolescent care locuiește cu tatăl său. Ei supraviețuiesc efectuând mici escrocherii datorită abilității extraordinare a lui Ian de a proiecta iluzii vizuale în mintea celorlalți. După ce și-a dezvăluit accidental puterile în public, o agenție secretă misterioasă începe să-l urmărească. În timp ce încearcă să fugă, Ian descoperă că nu este singurul și că viața lui a fost o minciună.

Iar dacă vrei un horror care să nu te lase să mai dormi noaptea, îți recomandăm The Crucifixion. Când Nicole intră în contact cu părintele Anton (Corneliu Ulici) au loc tot mai multe evenimente inexplicabile. Cei doi încep să creadă că preotul a pierdut lupta cu un demon.