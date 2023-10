Filelist se închide după mai bine de 16 ani de funcționare. Cât mai au la dispoziție utilizatorii site-ului de torrente să îl folosească

O veste zguduie comunitatea pasionaților de torrente din România. Administratorul de sistem al Filelist.ro, cel mai vechi și cunoscut site de torrente din țară, a publicat un anunț cu implicații profunde. După 16 ani de activitate neîntreruptă, Filelist se închide definitiv. Mesajul postat de administratorul cunoscut sub pseudonimul „EboLLa” a declanșat o undă de șoc în rândul utilizatorilor fideli ai platformei.

Într-o declarație, „EboLLa” explică motivul acestei decizii neașteptate. El recunoaște că nu mai poate oferi timpul și efortul necesare pentru a menține și dezvolta platforma. Cu trecerea anilor, prioritățile sale personale s-au schimbat, iar această comunitate care a însemnat atât de mult pentru mulți se vede acum lipsită de un lider dedicat.

Planurile pentru predarea ștafetei către utilizatorul „ToXiC” au fost curmate tragic de veste că acesta nu mai este printre noi. Responsabilitatea de a conduce Filelist.ro este una imensă, dat fiind numărul uriaș de utilizatori și datele sensibile pe care le conține. Cu puterea de a decide asupra tuturor aspectelor comunității, inclusiv securitatea datelor și buna funcționare a site-ului, este crucial să fie găsit cineva de încredere și cu cunoștințe tehnice avansate.

Motivul pentru care Filelist se închide

Această decizie este una dureroasă pentru „EboLLa,” dar înțelege că este mai bine să închidă platforma decât să riste securitatea și bunăstarea comunității. El exprimă regretul sincer pentru această decizie și recunoaște munca depusă și comunitatea implicată. Așa cum menționează, timpul este cea mai prețioasă resursă pentru toți, iar „EboLLa” și-a dedicat suficient timp acestui proiect de-a lungul anilor.

Pe măsură ce Filelist.ro își pregătește închiderea definitivă, donațiile au fost oprite, iar fondurile existente vor acoperi cheltuielile pentru încă 2-3 luni. Acest lucru oferă utilizatorilor timp să-și ia rămas bun de la platformă și să continue să descarce conținutul dorit. Cu toate acestea, peste aproximativ trei luni, în ianuarie 2024, site-ul se va închide pentru totdeauna.

Filelist.ro, cel mai vechi și cel mai cunoscut site de torrente din România, a avut parte de momente tumultoase de-a lungul istoriei sale. Cu trei ani în urmă, platforma a fost pusă sub sechestru de către procurorii români de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. La începutul lunii mai a acelui an, site-ul a devenit inaccesibil pentru utilizatori, afișând un mesaj conform căruia domeniul este sechestrat în conformitate cu dispozițiile legale. Cu toate acestea, Filelist.ro a renăscut pe un server nou sub numele de Filelist.io, demonstrând reziliența și dorința de a continua să ofere o platformă pentru pasionații de torrente.