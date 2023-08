Festivalul Summer Well începe mâine: ce trebuie să știi, de la program și line-up până la acces și activități

Summer Well, festivalul care îmbină muzica, arta, cultura și entertainmentul se află la cea de-a 12-a ediție. Va avea loc în perioada 11 – 13 august 2023 la Domeniul Știrbey din Buftea.

Summer Well este un festival Orange, care an de an este susținut de o serie de partneri, ce vor avea activități interesante pentru public, pe care le vei descoperi în festival. Aceștia sunt SAMSUNG, ING, Beck’s, glo, Pepsi, Red Bull, Bacardi, Jagermeister, Martini, Juicy Water, Bombay Saphire, YOXO, Mega Image, Tazz, Fashion Days, Converse, MedLife, Ford, alpro, Karcher, AVON, Tuc, Pringles, Vitamin Aqua, La Roche Posay, Electrica Furnizare și Transalpina, Mobila Dalin.

Ca o noutate, anul acesta, lacul și domeniul au trecut printr-un nou proces de curățare, fiind îngrijite pentru a ne oferi un loc de poveste, iar un nou pod a fost construit peste lac. Pe domeniul Știrbey, participanții vor asculta artiști din toată lumea. Printre headlineri se regăsesc nume precum Florence + The Machine, Röyksopp, Yungblud și Saint Levant.

Summer Well 2023 are loc între 11 și 13 august

În ceea ce privește scenele, anul acesta, Summer Well ne surprinde cu patru scene, fiecare cu o energie distinctă. Scena Hidden Tracks by ING x Visa va fi dedicată artiștilor emergenți din România, care s-au remarcat printr-o prezență scenică unică și o personalitate puternică, și anume, Rareș, Paulina, LVX Machina, Iova, Ana Coman și + SHE + (Corina Sucarov).

Scena Wiiings powered by Red Bull ne va încânta cu ritmurile, versurile și rimele rapperilor cu care ne vom întâlni. 070 Shake, Ocean Wisdom, July Jones, Tommy Genesis și Ayrtn sunt doar o parte din numele care vor performa pe această scenă.

Surpriza acestei ediții este combinația perfectă de genuri care va exista pe Main Stage. Aceasta este în proporție de 50% mai mare decât anul trecut și va găzdui o serie de sound-uri superbe – de la indie-ul efervescent al Florence + The Machine și punk-ul îndrăzneț a lui Yungblud, până la R&B-ul fermecător a lui Saint Levant și ritmurile electronice ale celor de la Röyksopp. Pe lângă aceștia, îi vom mai asculta live pe Main Stage pe Tom Grennan, SG Lewis, Lime Cordiale, Temples, Yellow Days, Biig Piig, Baby Queen, Cassia, The Aces și Thus Love.

Referitor la afterparty-uri, scena dedicată acestora ne va surprinde cu ritmurile electronice live ale lui Kid Francescoli, Acid Arab și Totally Enormous Extinct Dinosaurs.

Programul artiștilor pe zile îl poți verifica chiar aici.

Legat de partea organizatorică, accesul în festival se va face din str. Oltului, începând cu ora 14:00 (vineri) și 12:00 (sâmbătă și duminică). Porțile festivalului se vor închide în fiecare seară la ora 04:00. Un alt aspect important este cel legat de acreditări. Programul pentru acreditări va fi în fiecare zi între 08:00 – 20:00. După ora 20:00, nu se mai pot face acreditări (presă, parteneri, guestlist).