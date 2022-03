Tot ce știm, până în acest moment, despre Festivalul Summer Well, din acest an

Summer Well, festivalul ce a devenit, de câțiva ani, tradiție în România, revine în 2022 cu o listă impresionantă de trupe și artiști. Iată tot ce știm, până în acest moment, despre unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale verii următoare.

Summer Well se va desfășura în perioada 12-14 august 2022, iar conform propriei descrieri de pe pagina oficială de Facebook, vorbim despre „un festival de muzică ca o vacanță” („a festival like a holiday”). Scena va fi amplasată, ca în fiecare an, pe domeniul Știrbey, din localitatea Buftea, ceea ce le dă participanților ocazia de a vizita câteva obiective turistice din zonă, în timpul zilei.

Cine va concerta, anul acesta, la Summer Well

Ca de fiecare dată, festivalul Summer Well va primi pe scena sa nume importante din muzica internațională, însă și de la noi din țară. Anul acesta, îi vom putea vedea, în postura de cap de afiș, pe indie rockerii de la Arctic Monkeys, o trupă extrem de iubită și de așteptată de fanii din România.

Mai mult, pe aceeași scenă vor mai urca Nothing but Thieves, Jungle, Future Islands, Inhaler, Channel Tres, Alice Merton, Roosevelt, Self Esteem, Sad Night Dynamite, Lea Porcelain, Hayes & Y, și mulți-mulți alții care, cel mai probabil, vor fi anunțați ulterior.

De menționată că, în momentul de față, sunt disponibile exclusiv abonamente care se pot achiziționa de pe site-ul oficial Summer Well, însă și din rețeaua iabilet.ro.

Acestea au prețul de 475 lei (+taxe)/persoană, iar un abonament este valabil pentru toate zilele de concert.

În 2021, Summer Well a organizat o ediție specială, care a avut loc în perioada 12 – 15 august. Pe scenă au urcat, pe rând, în 2021, artiști ca Woodkid, Balthazar, L’Imperatrice, Modeselektor, Lola Marsh, Fatoumata Diawara, The Kryptonite Sparks, Dimitri’s Bats, Hip Hop la Feminin, Rejjie Snow, Princess Nokia, Moonlight Breakfast, Hercules & Love Affair, Valeria Stoica, Zimbru și Bruja.