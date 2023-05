EXPERIENȚĂ Cum îți faci upgrade la spațiul de stocare la PlayStation 5, care este cel mai bun SSD M.2 și cele mai mari jocuri

Dacă te numeri printre norocoșii care au reușit să pună mâna pe un Sony PS5 de ceva timp, probabil că ai obosit deja încercând să jonglezi cu instalatul și dezinstalatul de jocuri, din cauza spațiului limitat. Soluția cea mai bună la această problemă este un upgrade cu un SSD M.2 Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe.

În momentul în care îți cumperi un PlayStation 5, s-ar putea să celebrezi pentru câteva momente spațiul de stocare de 825GB cu care vine din fabrică. Din păcate, memoria efectivă disponibilă pentru jocuri este de doar 667,2GB, din cauza faptului că sistemul de operare și celelalte fișiere de care are nevoie pentru a funcționa în condiții optime ocupă nu mai puțin de 157,8 GB. Chiar și așa, compromisul nu pare teribil până când nu începi să instalezi jocuri de top ale momentului. Nu de alta, dar dacă tot ți-ai luat un PS5, ar fi păcat să-ți instalezi doar titluri de PlayStation 4.

Partea bună este că PlayStation 5 este făcut din fabrică pentru un upgrade facil și prietenos al spațiului de stocare. Îți trebuie doar o șurubelniță micuță în cruce și câteva minute. În acest scop, cei de la Sony i-au integrat consolei un slot PCIe pentru SSD-uri M.2. Practic, nu trebuie să înlocuiești nimic în carcasă, doar pui un SSD în plus pe care îl poți folosi pentru a instala jocuri, nu doar pentru salvarea de fișiere. Ca referință, nu poți instala jocuri de PS5 pe un hard disk extern. Le poți muta pe un hard disk extern, dar pentru a te bucura de ele, trebuie să le copiezi înapoi pe SSD-ul intern al consolei sau pe un SSD M.2 precum cel pe care l-am folosit eu, după numele lui complet, Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD.

Care sunt cele mai mari jocuri de PlayStation 5

Listele cu cele mai mari jocuri de PlayStation 5 de pe internet sunt actualizate în mod constant și ar fi bine să le urmărești dacă ai o problemă cu spațiul, mai ales din cauza actualizărilor constante de care se bucură titluri importante, precum Call of Duty, Cyberpunk 2077, Gran Turismo sau The Elder Scrolls Online. Practic, chiar și dacă un joc are o dimensiune relativ rezonabilă la momentul lansării, aceea poate crește într-un ritm absolut șocant. Așa am ajuns în situația în care anumite titluri gravitează în jurul valorii de 200GB sau chiar mai mult spațiu ocupat.

Zeci de jocuri pentru PlayStation 5 depășesc la momentul de față pragul de 100GB, iar mai jos voi lista doar o parte dintre ele, pentru a atrage atenția asupra motivelor pentru care investiția într-un SSD M.2 pentru PS5 este mult mai puțin absurdă decât pare la prima vedere.

F1 2021 (113.1 GB)

Ghost of Tsushima: Director’s Cut (113.6 GB)

WWE 2K23 (118.7 GB)

Metro Exodus (121.8 GB)

Call Of Duty: Vanguard (123.1 GB)

The Witcher 3: Wild Hunt (127.8 GB)

Destiny 2 (139.8 GB)

Assassin’s Creed Valhalla (140.4 GB)

Call Of Duty: Modern Warfare 2 (150.8 GB)

NBA 2K23 (152.2 GB)

Far Cry 6 (158.7 GB)

Cyberpunk 2077 (159.6 GB)

The Elder Scrolls Online (168 GB)

Marvel’s Avengers (192 GB)

Gran Turismo 7 (196.8 GB)

Call Of Duty: Black Ops Cold War (312.6 GB)

Având în vedere cifrele de mai sus, care reprezintă doar câteva dintre exemplele ”dureroase” pentru spațiul tău intern de la Sony PlayStation 5, în funcție de cât de mult îți place să te joci și cât de des experimentezi titluri noi, pare aproape ciudat ca cei 667,2GB de spațiu la care făceam referire la început să fie suficienți. Poate să treacă un an sau doi până când vei cocheta cu un upgrade, dar va fi inevitabil, iar pentru că Sony tot îți face viața foarte ușoară pe marginea acestui subiect, singura problemă rămâne bugetul pe care vrei să-l investești în acest subiect.

Cum mărești spațiul la PlayStation 5 cu un Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2

Ca să deschizi un PlayStation 5 în scopul unui upgrade de memorie internă, îl pui pe o suprafață plană cu fața spre tine, în așa fel încât să ai portul USB Type-A în partea stângă, la fel ca în imaginea de mai sus. Dacă ai un PS cu unitate optică, trebuie să ai unitatea optică în sus, orientată spre tine. Ridici de colțul din stânga spate câțiva milimetri și glisezi capacul spre dreapta. Nu îți trebuie nicio șurubelniță la acest pas. În câteva momente, ți-ai deschis consola. Dacă tot ai făcut acest ”efort” îți recomand să o și ștergi un pic de praf la interior, poate folosești un spray cu aer comprimat pentru a elibera aerul acumulat în ventilator.

În stânga jos, sub ventilator, vei vedea o plăcuță metalică cu un șurub în cruce și simbolurile de la PlayStation inscripționate pe el. Desfă acel șurub fără niciun fel de emoție. Glisează capacul metalic pentru a-l putea ridica. Realist vorbind, nu înțeleg scopul acelui capac, având în vedere că un flux de aer sporit pe noul tău SSD l-ar ajuta pe termen lung, dar probabil că a fost o decizie de design, mai mult decât una practică.

În orice caz, având în vedere câte tipuri de SSD-uri M.2 există pe piață, cei de la Sony au luat în calcul acest aspect când au gândit slotul de upgrade. Din acest motiv, au mai mult găuri pentru șurubul de fixare al SSD-ului pe care îl atașezi consolei. În cazul me, am desfăcut șurubul având în vedere să nu pierd șaiba de dedesubt, am glisat SSD-ul în slotul din dreapta, am pus șaiba la 80 și am pus șurubul la loc fixând SSD-ul.

Deși mai sunt și alte SSD-uri pentru care poți să optezi când vine vorba de acest upgrade, Kingston FURY Renegade este unul dintre cele mai sprintene de pe piață, cu o interfață PCIe 4.0 x4 NVMe și format M.2 2280. Disponibil în capacități de 500GB, 1TB, 2TB și 4TB, utilizează un controller Phison E18 și o memorie NAND de tip 3D TLC. Viteza de scriere variază un pic în funcție de capacitatea pentru care optezi, dar la citire, toate cele patru iterații promit și livrează 7.300 MB/s. Ca referință, SSD-ul intern de la PlayStation 5, cel din fabrică, funcționează la 5.500MB/s. Cu alte cuvinte, după ce îți instalezi sau îți muți jocurile pe Kingston FURY Renegade, vei beneficia și de un upgrade de viteză la timpul de încărcare al titlurilor tale preferate. Vine și cu 5 ani de garanție ca să nu ai emoții pe termen lung.

După ce ai fixat SSD-ul și ai instalat plăcuța metalică ce acoperea acel slot la loc, poți glisa capacul alb al consolei exact cum era la început. Din nou, nu pot insista suficient pe cât de simplu este întregul proces și, în opinia mea, lipsit de riscuri. După doar câteva momente, reconectezi cablul de curent și HDMI-ul, pornești consola și, inevitabil, formatezi SSD-ul pentru a fi folosit pentru jocuri, după cum se poate vedea în captura de ecran de mai jos. Asta înseamnă că dispar orice informații de pe SSD, în cazul în care l-ai folosit în prealabil la altceva, înainte să-l montezi în PlayStation.

Este bine de reținut că imediat după formatare, consola efectuează și un test de viteză pe noul tău mediu de stocare, ca să știi cât este de capabil și, mai ales, cum se comportă în raport cu SSD-ul intern de la PlayStation 5. În cazul meu, după cum se poate vedea mai jos, a fost vorba de aproximativ 6500 MB/s la citire, parametrul care contează cel mai mult pentru încărcarea rapidă a jocurilor sau chiar și a filmelor, dacă îți folosești consola și ca centru de divertisment offline, nu doar pentru gaming și streaming. Practic, cu Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2, beneficiezi de un upgrade nu doar de stocare, ci și de performanță, fiind mai rapid cu aproximativ 20% față de memoria internă cu care vine un PS5 din fabrică.

În privința modului în care profiți de SSD, ai două posibilități. În primul rând, poți defini noul tău mediu de stocare ca locație implicită pentru instalarea jocurilor și aplicațiilor în setările consolei, la secțiunea Storage, după ce ai accesat Installation Location, ca în captura de ecran de mai jos. Acest detaliu este defalcat pentru jocurile și aplicațiile de PS5 și PS4. Mai mult decât atât, jocurile deja instalate pe consolă pot fi de asemenea mutate pe Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 în doar câteva secunde, dacă vrei să le pornești mai repede. Selectezi un joc din librărie, apeși pe butonul de meniu de contextual din dreapta sus a zonei de touchpad de pe controller și optezi pentru Move. Implicit, va fi mutat pe SSD-ul M.2 instalat de tine.

În final, o astfel de investiție îți face viața semnificativ mai ușoară în cazul în care ești posesor de Sony PlayStation 5, iar dacă ai în vedere și ușurința la instalare, în doar câteva minute ți-ai rezolvat problema cu spațiul pe consolă. În privința valorilor de achiziție pentru modelul utilizat de mine, poți cumpăra un Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 în varianta de 500GB – 313 lei, varianta de 1TB – 439 de lei, 2TB – 879 lei și 4TB – aproximativ 1950 lei.