Am calculat ce înseamnă să renunț la servicii de cloud, dacă aleg un NAS pentru acasă

Încă de când am descoperit ce înseamnă un NAS (network attached storage), ce poate face și care sunt opțiunile de utilizare, m-am gândit că ar fi o alternativă bună cloudului corporate. De data asta, când am folosit produsul Synology DS419slim, am pornit de la costuri.

Synology DS419slim e un NAS pe care îl poți ține în mână fără probleme. L-ai putea băga chiar și într-un buzunar mai mare de geacă de iarnă. Sau l-ai putea lua într-o geantă de umăr ori într-un ghiozdan. E cam cât o boxă de birou sau cât un kilogram de orez. Dar mai ușor. Bine, astea sunt datele fizice ale produsului. Ce face e să te ajute să-ți creezi un NAS acasă.

M-am luat în cazul acesta pe mine exemplu. Plătesc 10 lei la Google pentru pachetul One de 100 GB. Plătesc aproape 5 lei la Apple pentru iCloud de 50 GB. Plătesc 43 de lei la Microsoft pentru pachetul Office 365 cu suita de productivitate și OneDrive de 1 TB. Cu toate astea, în OneDrive mai am cam 100 GB de spațiu, în Google One vreo 10 GB și în iCloud vreo 30 GB. Ar trebui să fac upgrade.

Ca să fac upgrade înseamnă, în ordine, un cost suplimentar de: 14 lei și 13 lei pentru câte 200 GB la Google și Apple. Pentru OneDrive aș plăti în plus aproape 9 lei pentru 100 GB.

În fine, am făcut calculul și mi-a dat așa: plătesc pentru 1,1 TB de stocare aproximativ 53 de lei pe lună. La upgrade aș plăti undeva la 66 de lei. Cifrele nu sunt exacte, pentru că am exclus iCloud. Aș putea rămâne la 50 GB, că am nevoie doar de un backup al telefonului, nu și al pozelor.

La o medie de 60 de lei, aș plăti pe an aproximativ 720 de lei. Dar prețurile mai pot crește, așa că e o sumă aproximativă. Și acum începe discuția despre un NAS și la ce ar fi bun pentru scenariul meu de utilizare.

Cât costă Synology DS419slim – de sine stătător și cu stocare

Am luat prețul de referință de la PC Garage: circa 2.030 lei. Standard, nu vine și cu mediile de stocare. Pentru experiența mea, am primit un Synology DS419slim cu patru SSD-uri Kingston DC450R de 960 GB. Am luat același magazin ca referință pentru preț: circa 3.745 lei pentru stocare. Și spațiul total de peste 3,8 TB. Ceea ce, conform scenariilor mele de utilizare, mi-ar ajunge pentru următorii doi ani.

În doi ani, după cum îți poți da seama, n-aș ieși neapărat mai ieftin cu un NAS, abia i-aș acoperi lui costul. Dar sunt alte avantaje care fac ca o astfel de investiție să fie justitificată.

În prezent, cam 60% dintre toate pozele mele sunt stocate în cloud. Dar videourile și pozele mai vechi încă sunt împrăștiate pe mai multe hard disk-uri și SSD-uri externe pe care am dat bani la vremea lor. Totodată, încă nu știu precis în ce serviciu de cloud am salvat nu știu ce poză. Așa am și pierdut câteva de-a lungul timpului. Asta mă duce la scenariul optim de utilizare pentru un NAS și de ce, în timp, un Synology DS419slim ar fi mai eficient.

Stocarea pe un NAS, în esență, presupune că ții toate fișierele pe acele hard disk-uri sau SSD-uri local. Dar ai acces, via platforma pusă la dispoziție de producătorul NAS-ului, oriunde ai nevoie și ai internet. Acasă, dispozitivul e conectat la internet prin cablu și viteza e pe cât de bună e viteza oferită de furnizorul de internet.

Evident, eu am făcut calculul de mai sus pe acest Synology DS419slim dotat cu patru SSD-uri. Dacă l-aș cumpăra independent, ca să amortizez costurile, aș putea lua hard disk-uri sau niște SSD-uri mai mici. Tot aș avea mai mult spațiu de stocare în cloudul meu decât aș obține de la serviciile online. Ca să nu mai zic că am control mai mare asupra fișierelor mele. Și că pot face backup la ce am pe calculator, ca să nu stau cu griji. În prezent, n-am niciun backup nicăieri și tot am cam 100 GB de fișiere pe care nu le mai pot recupera, dacă le pierd.

Țin să aduc însă o mențiune aici legată de tipul SSD-urilor. Cele patru unități de Kingston DC450R nu au fost alese la întâmplare. Și, dacă te gândești să treci la un NAS, nici tu n-ar trebui să cumperi chiar la întâmplare, ghidat doar de preț. DC450R, de exemplu, e construit să fie folosit 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână. Practic, non-stop, așa cum te-ai aștepta să funcționeze un NAS. Totodată, acest model de SSD e proiectat în jurul scenariilor de utilizare: accesat rapid datele, să suporte o încărcare mare în anumite momente și să aibă o latență mică, dar și să asigure o protecție cât mai mare a datelor. Modelul de 960 GB, de exemplu, are viteze de scriere de până la 530 MBps și până la 560 MBps pentru citire.

La ce te poți aștepta de la un așa NAS

Cum ziceam, Synology DS419slim e un NAS mic. Excepțional de mic, față de altele pe care le-am mai folosit până acum. Chiar și așa, are tot ce-i trebuie. Are patru sloturi pentru medii de stocare: 2,5 inci SATA-III și suportă până la 5 TB per slot. Per total, aș putea stoca până la 20 TB, ceea ce, în următorii cinci ani, ar fi mai mult decât suficient.

Are un procesor dual core la 1,33 GHz, 512 GB memorie RAM DDR3L și cântărește, fără SSD-uri, 660 de grame. Pentru conectivitate are două porturi Ethernet 1 Gbps și un port USB 3.0. Și face un zgomot de cam 20 decibeli, adică la nivel de șoaptă sau frunze mișcate de vânt. Deci, tăcut.

După dimensiuni îți dai seama că acest exemplar de NAS e fix pentru uz personal. Și probabil îți faci griji pentru siguranța datelor. Sistemul de operare îți pune la dispoziție diverse setări pentru protecția fișierelor și eu mai recomand ceva: un Bitdefender Box care poate filtra internetul înainte să ajungă la NAS. Da, o soluție de securitate e binevenită mereu, cu sau fără NAS, așa că n-ar trebui să ignori nevoia asta.

Dincolo de stocare și acces la fișiere via internet, prin Synology DS419slim mai poți face ceva util: dai conținut direct pe TV. Devine un fel de hub media pentru casă și îți poți vedea mai ușor conținutul. Ceea ce e o problemă, cel puțin pentru mine, că pun poze și videouri în serviciile de cloud și uit de ele. Și nici nu le arăt prea des oamenilor, tocmai pentru că uit că le am. Funcționează cu Apple TV, Android TV și televizoare smart Samsung.

În ceea ce privește managementul, după cum am zis și la o altă versiune de NAS Synology, sistemul de operare și aplicațiile disponibile sunt intuitive și ușor de folosit. Configurarea, asemenea, e ușor de făcut. Mai ales la versiunea asta slim, gândită pentru uz personal acasă.

Per total, acum încă la început de 2020, e mai necesar ca niciodată să ai grijă de datele tale. Fie că o faci online, fie că o faci local, dacă n-ai tu grijă de ele, n-are nimeni. Implicit, un produs de tipul Synology DS419slim îți dă un pic mai multă încredere. E în casă, face backup automat, ai acces la el prin aplicații dedicate, poate fi un hub media și e mic și silențios. Ce-mi pare rău e că nu vine cu soluții de stocare out of the box. Dar, dacă ar fi fost așa, prețul ar fi fost mai mare. Sau soluțiile de stocare ar fi fost proaste. Astfel, poți alege tu ce ți-e mai util. Da, evident, poți folosi și un singur SSD. Dar atunci nu mai profiți de opțiunea de backup cu adevărat.