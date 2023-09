De ce nu a făcut Simona Halep apelul la TAS până acum. Explicația avocatului

Simona Halep a fost suspendată pe o perioadă de patru ani după ce tribunalul a ajuns la concluzia că s-a dopat anul trecut. Sportiva poate ataca decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Dar la o săptâmâna de la aflarea verdictului, Halep nu a făcut apel, iar avocatul ei a explicat de ce.

La aproape un an de la vestea care cutremura lumea tenisului, că Simona Halep a fost prinsă dopată, tribunalul Sport Resolutions a dat verdictul. Românca a fost suspendată până pe 26 octombrie 2026 și are o sigura cale de atac pentru contestarea sentinței.

Decizia nu este definitivă și Simona Halep poate face apel la TAS și a anunțat că acesta va fi următorul pas. Dar nu s-a întîmplat până acum, deși a primit verdictul în urmă cu o săptămână. Bogdan Stoica, avocatul român al fostului lider mondial, a explicat de ce nu a fost depusă documentația.

”Încă nu am făcut apel. Avem un termen de 21 de zile de la momentul când tribunalul Sport Resolutions va comunica în mod oficial hotărârea integrală.

Simona Halep a mărturisit cum a trăit momentul în care a primit vestea suspendării de patru ani, mai ales că se aștepta la o pedeapsă minimă. Mai mult, ea a spus că tribunalul a ignorat toate dovezile prezentate de avocați și de experți, care arătau cum a ajuns substanța interzisă în corpul ei.

”Am avut încredere după ce am avut audierea, pentru că au fost multe lucruri care nu aveau sens și care nu erau corecte. Când am primit decizia am fost șocată.

Nu-mi venea să cred că am fost suspendată timp de patru ani când am descoperit contaminarea și că sângele meu era complet normal. Nu au găsit nimic în neregulă cu sângele meu.