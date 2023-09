Simona Halep desființează raportul celor de la ITIA: ”M-au judecat pe scenarii”. Explicațiile sportivei

Simona Halep a primit cea mai grea lovitură în cazul de dopaj, Ea a fost suspendată patru ani și mai are o singură cale de atac, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Fostul lider mondial contestă decizia tribunalului și spune că a fost șocată când a aflat decizia.

Simona Halep a primit pedeapsa maximă în cazul de dopaj în care este implicată. Campioană de la Roland Garros și Wimbledon a fost suspendată pe o perioadă de patru ani. Într-un interviu pentru pentru americanii de la Front Office Sports, românca a vorbit despre verdict, dar și despre procesul de la Londra.

Fostul lider mondial a mărturisit cum a trăit aflarea veștii suspendării, mai ales că se aștepta la o pedeapsa minimă. Mai mult, ea a spus că tribunalul a ignorat toate dovezile prezentate de avocatul ei și de experți pentru a arăta cum a ajuns substanța interzisă în coprul ei.

”Am avut încredere după ce am avut audierea, pentru că au fost multe lucruri care nu aveau sens și care nu erau corecte. Când am primit decizia am fost șocată.

Nu-mi venea să cred că am fost suspendată timp de patru ani când am descoperit contaminarea și că sângele meu era complet normal. Nu au găsit nimic în neregulă cu sângele meu.

Este o nebunie că au luat această decizie cu tot ceea ce a prezentat echipa mea juridică. M-au judecat după scenarii, nu există nicio dovadă. Este o nebunie”, a mărturisit Simona Halep, pemtru Front Office Sports.