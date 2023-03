Costumul NASA pe care îl vor folosi astronauții pe Lună: realizat cu Axion Space, acesta este revoluționar

NASA și compania Axiom Space, din Texas, au dezvăluit un nou design de costum spațial. Acestea ar putea fi chiar costumele care vor fi purtate în cele din urmă de prima femeie și de prima persoană de culoare care va păși pe Lună.

Costumele spațiale dezvăluite miercuri de Axiom Space sunt prototipuri, deși compania spune că va livra costume spațiale care vor putea fi folosite pentru antrenamentul astronauților până la sfârșitul verii. Compania a câștigat anul trecut un contract pentru a produce costumele pentru NASA.

Designul este menit să se adapteze la o gamă mai largă de tipuri de corp. De asemenea, este mai flexibil decât costumele anterioare și include instrumente orientate spre explorare.

Casca include atât lumini, cât și o cameră HD pentru a împărtăși experiențele. Astronauții intră în costum printr-o trapă din rucsacul de susținere a vieții. Mai multe articulații le permit purtătorilor să îngenuncheze și să se deplaseze altfel cu ușurință, în timp ce mănușile sunt concepute pentru o utilizare prelungită în microgravitație.

Designul poate face față frigului extrem din zonele permanent umbrite de pe Lună, chiar și până la cizme.

Învelișul este menit să ascundă designul brevetat de dedesubt. Costumul spațial finit va fi alb pentru a-i proteja pe astronauți împotriva căldurii extreme.

În prezent, misiunea Artemis III este programată pentru decembrie 2025. Aceasta va reprezenta prima aselenizare cu echipaj de la Apollo 17, care a aterizat în 1972, și este pregătită să includă prima femeie care va păși pe Lună, precum și prima persoană de culoare.

Cele două persoane care vor ajunge la suprafață vor rămâne acolo pentru puțin mai puțin de o săptămână și vor efectua până la patru plimbări pe Lună, care vor include expediții cu rovere și colectarea de mostre de gheață.

Alți doi membri ai echipajului vor rămâne la bordul unei capsule Orion, care va prelua echipajul la întoarcere cu ajutorul unei nave spațiale SpaceX.

Acest costum spațial nu este singurul pe care NASA îl va folosi neapărat. Alți furnizori concurează pentru comenzi care ar urma să se ocupe de viitoarele aselenizări pe Lună și de activitățile Stației Spațiale Internaționale. Chiar și așa, acesta ar putea fi cel mai mediatizat exemplu, pentru că va fi cel care va ajuta NASA să facă istorie.

Noul design, care e negru cu detalii albastre și portocalii la prezentare, pare să aibă o estetică foarte diferită de costumele albe și umflate purtate de oamenii care au pășit pe Lună din secolul XX. Cu toate acestea, Axiom Space a precizat într-un comunicat de presă că noile costume sunt acoperite de un strat suplimentar – purtând culorile și logo-ul companiei – în scopuri de prezentare.

Live now: @Axiom_Space and NASA reveal the spacesuit prototype for @NASA_Astronauts to wear near the Moon’s South pole on #Artemis III.

Remarks & suit demo – 10:30am EDT (1430 UTC)

Student Q&A – 11:15am EDT (1515 UTC) https://t.co/40CHKOpZdy

— NASA (@NASA) March 15, 2023