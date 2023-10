Chiriile au devenit un lux, mai ales în București. Sectoarele unde scumpirile te trimit să locuiești iar cu părinții

Piața chiriilor din România devine și ea tot mai inaccesibilă buzunarelor mici, la fel ca zona achizițiilor.

Se pare că limitarea accesului la creditare are efecte inclusiv asupra pieței chiriilor. Proprietarii au pretenții tot mai ridicate legate de prețul pe care-l solicită chiriașilor, pentru a le pune la dispoziție proprietățile lor imobiliare.

Chiriile, tot mai scumpe pentru omul de rând

O analiză recent realizată de platforma de imobiliare a OXL.ro, Storia.ro, arată faptul că în această perioadă asistăm la o scumpire a chiriilor, iar fenomenul se poate vedea cel mai bine în Capitală.

Avem sectoare unde chiriile s-au scumpit destul de modest de la un an la altul, dar există și zone de lux, unde prețurile au explodat de-a dreptul în defavoarea celor ce nu au propria casă.

Ca referință, sectorul 1 e mult mai scump decât sectorul 4, diferențele putând ajunge chiar și la procentul de 65%. Prin urmare, ca să locuiești în chirie în centrul Bucureștiului trebuie să te țină buzunarul, în 2023.

Pe de altă parte, sectorul 4 al Bucureștiului este cel mai ieftin sector în luna septembrie. Iată deci un pont, dacă îți cauți chirie în chirie la un preț cât mai mic.

„Apartamentele din sectorul 1 au înregistrat cea mai mare creștere comparativ cu anul trecut (+21%), urmate de apartamentele din sectorul 5 (+17%) și de cele din sectoarele 2 și 6 (+15%)”, conform analizei citate.

Nu e momentul să fii chiriaș, ci proprietar

„În urma analizei celor mai recente date de pe Storia.ro, am observat că prețul mediu al chiriilor din Constanța a crescut cel mai mult de la un an la altul (septembrie 2023 vs. septembrie 2022), comparativ cu alte orașe analizate. Creșterea s-a înregistrat atât la nivelul prețurilor tuturor categoriilor de apartamente: cu o cameră (+20%), cu două camere (+29%) și cu trei camere (20%), cât și la nivelul cererii.

O cerere crescută poate fi determinată și de fenomenul work-from-home, care permite lucrul în afara biroului, dar și de dorința oamenilor de a fi mai conectați cu natura, ca urmare a pandemiei. Nu în ultimul rând, luăm în calcul și faptul că orașul Constanța se regăsește printre principalele centre universitare din țară” a declarat Răzvan Ceapă, Head of Operations Storia.ro & OLX Imobiliare.

Per ansamblu, ne mai explică cei ce au pus sub lupă piața imobiliară autohtonă, se pare că sumele solicitate pentru chiriile din 10 mari orașe din țară au înregistrat o creștere de 15%.