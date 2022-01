Netflix plănuiește o nouă serie animată: ce legătura are cu The Office și King of the Hill

Mike Judge și Greg Daniels vor pune bazele unui nou serial animat numit „Bad Crimes”, cu Nicole Byer și Lauren Lapkus, în rolurile principale. Acesta va fi disponibil pe Netflix.

Greg Daniels și Mike Judge, creatorii unor sitcom-uri populare (de exemplu, „The Office”) vor avea nou serial animat pe Netflix numit „Bad Crimes”. De altfel, Judge și Daniels nu sunt străini de sitcom-urile animate. Cele două minți creative și luminate și-au unit forțele pentru a crea împreună „King of the Hill”, una dintre cele mai apreciate serii animate, din toate timpurile.

„Bad Crimes” va face parte din colecția de animații Netflix

Recent, Netflix a anunțat că a comandat un nou serial animat sub „bagheta” celebrilor Judge și Daniels, numit „Bad Crimes”. Mai exact, gigantul de streaming a cerut 10 episoade, pentru început, viitoarea serie fiind primul serial în colaborare cu Bandera Entertainment Company, noua companie de producție creată de cei doi iluștri, menționați anterior, în articolul nostru.

De asemenea, noul serial animat va avea parte de nume celebre, în ceea ce privește producția, personalități care, în trecut, au colaborat la crearea altor animații de succes ca „Big Mouth” sau „Rick și Morty”, printre altele.

Noul serial va include, în rolurile principale, nume deja cunoscute celor care urmăresc, în mod frecvent, Netflix. Spre exemplu, Nicole Byer, care găzduiește reality show-ul „Nailed It!”, dar și Lauren Lapkus, care a avut un rol extrem de important în serialul de succes „Orange is the New Black”, precum și în filmele, „The Wrong Missy” și „Between Two Ferns: The Movie”.

Potrivit comunicatului remis de Netflix, „Nicole Byer și Lauren Lapkus vor interpreta rolurile Kara și Jennie, în „Bad Crimes”, doi agenți FBI care călătoresc în toată țara pentru a rezolva crime înspăimântătoare, în timp ce jonglează cu viața personală”.

În momentul de față, o dată oficială de lansare a noii animații nu este cunoscută.