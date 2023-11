Cele mai ieftine mașini electrice pe care le poți cumpără în România. Dacia Spring este doar începutul

Românii visează de mulți ani la mașini electrice ieftine. Din acest motiv, Dacia Spring reprezintă o poveste de succes majoră pe piața autohtonă, deși nu este un autoturism românesc, ci se produce exclusiv în China.

Cele mai ieftine mașini electrice disponibile pentru achiziție de către români în 2023 au o autonomie între 200 și 400 de kilometri conform procedurilor de măsurare WLTP. Prețul lor sare rapid până la 40.000 de euro cu TVA, dar se diminuează rapid în momentul în care ai în vedere programe de finanțare precum Rabla Plus.

Dincolo de detaliile de fond, este important de reținut că prețurile de achiziție la autoturisme noi au crescut în ultimul an, iar cele electrice nu fac excepție de la regulă. Au existat câteva tentative din partea lui Elon Musk de a micșora prețurile la Tesla, dar acelea au fost oricum destul de scumpe și avea de unde să scadă.

Cele mai ieftine mașini electrice din România

Dacă te gândești să-ți cumperi o mașină electrică în România, este important să nu faci această achiziție fără tichetul Rabla Plus 2023. Acesta din urmă facilitează achiziția unui autoturism cu propulsie electrică cu ajutorul unui discount de 51.000 de lei în cazul în care casezi un autovehicul vechi și 54.000 de lei pentru casarea a două mașini vechi. În ceea ce privește autoturismele care se pot casa, el trebuie să fie de cel puțin 6 ani sau, cel puțin, să fi trecut șase ani din momentul în care au fost pentru prima dată înmatriculate în România. ITP-ul trebuie să fie valabil.

Lăsând detaliile la o parte, Dacia Spring continuă să fie cea ieftină variantă pentru românii care visează la o mașină electrică. Cu un preț de pornire de 20.800 de euro cu TVA, aceasta are un motor de 44 cai putere și o autonomie de până la 225 kilometri WLTP, ce poate ajunge până la 295 km în oraș, datorită bateriei de 26,8 kWh. Viteza maximă este de 125Km/h. Se încarcă cu până la 30 kW.

Cele mai bune opțiuni pentru amatorii de mașini electrice ieftine, dincolo de Dacia Spring

Următoarea variantă este Smart EQ Fortwo cu motor de 82 cai putere și o autonomie de 160 km WLTP datorită unei baterii de 17,6 kWh. Viteza maximă este de 130 km/h. Încărcarea se face la 4,6kW. Prețul este de 24.000 de euro cu TVA.

Volkswagen e-UP! are un preț de 27.600 de euro și, din păcate, un viitor incert. Volkswagen a anunțat în mai multe rânduri ca va înceta producția modelului, dar sunt șanse mari să-l mai găsești pentru o perioadă de timp. Aceasta mașină are o autonomie de 258 km WLTP datorită unui motor de 83CP și o baterie de 36,8 kWh. Are o viteză maximă de 130 km/h și suportă încărcare rapidă de până la 40 kWh

Fiat 500e costă 33.900 de euro și este construită în jurul unui motor electric de 95 cai putere cu o autonomie de 190 km WLTP datorită unei baterii de 23.8 kWh. Viteza maximă este de 135 km/h.

Al cincilea model din top cele mai ieftine mașini electrice din România este Renault Zoe ZE 50 R110 cu un preț de 35.400 de euro cu o viteză maximă de 135 km/h și o autonomie foarte generoasă de 395 km (WLTP). Motorul este de 109 CP.

În aceeași zonă de 35.500 de euro mai găsești Opel Corsa-e cu o autonomie de 330km, viteză maximă de 150 km/h și încărcare rapidă de până la 100 kW. Peugeot e-208 costă la fel dar are o autonomie de 340 km WLTP, aceeași viteză maximă și rată de încărcare.