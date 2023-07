Cele două episoade din celebrul serial „Friends” care au fost interzise în anii 1990: motivele ridicole

Friends este considerat unul dintre cele mai îndrăgite sitcom-uri din toate timpurile. Cu toate astea, două dintre episoadele sale au fost interzise.

Friends este unul dintre cele mai emblematice seriale ale anilor 1990, dar două dintre episoadele sale au dus la interdicții controversate (și ridicole) de la difuzare. Cuprinzând zece sezoane, Friends urmărește aventurile ale lui Ross, Chandler, Joey, Rachel, Phoebe și Monica, în timp ce aceștia evoluează în viața adultă și în dragoste, în New York-ul anilor 1990.

Deși Friends este unul dintre cele mai îndrăgite sitcom-uri din toate timpurile, două dintre episoadele interzise ale Friends arată că nu fiecare poveste a fost bine primită.

Un episod din Friends a fost interzis pentru că este prea explicit

Al patrulea sezon al Friends are unele dintre cele mai memorabile intrigi, dar conform Regatului Unit, una dintre poveștile Friends a fost memorabilă din motive greșite. Sezonul 4, episodul 17 din Friends, „The One With The Free Porn”, prezintă dezvoltarea a două dintre cele mai mari intrigi din serial, una dintre ele fiind Phoebe descoperând că este însărcinată cu tripleți (pentru fratele ei).

În acest episod, Ross și Emily își mărturisesc dragostea unul pentru celălalt, ceea ce devine o poveste majoră pentru tot restul sezonului. Cu toate acestea, Chandler și Joey care descoperă un canal de pornografie gratuit la televizor este povestea care a stârnit controversa Friends în Marea Britanie.

Deși este la fel de inofensiv ca orice alt episod, „The One With The Free Porn” a devenit subiect de cenzură și interdicții în Marea Britanie din cauza numeroaselor sale mențiuni de pornografie. Referințele la filme pentru adulți din „The One With The Free Porn” au dus la difuzarea inițială a episodului într-un timp târziu în noapte, la premieră. „The One With The Free Porn” a fost, de asemenea, n-a fost difuzat aproape niciodată în Marea Britanie, în continuare, cu imagini ale filmului pornografic de la televizorul lui Joey și Chandler fiind cenzurate.

Un alt episod din Friends a fost interzis din cauza prejudecăților LGBTQ+. Fiind unul dintre cele mai emblematice seriale ale anilor 1990, Friends a descris câteva povești progresive pentru vremea sa, dar, din păcate, o astfel de poveste a dus la o primire controversată, când a fost difuzată pentru prima dată în 1996.

Friends sezonul 2, episodul 11, „The One With The Lesbian Wedding”, o prezintă pe fosta soție a lui Ross, Carol, și pe partenera ei, care se căsătoresc. Deși Ross a avut inițial sentimente mixte cu privire la recăsătorirea lui Carol, el o conduce pe Carol spre altar, după ce părinții ei dezaprobă alegerea sa. În ciuda episodului care s-a încheiat într-o notă fericită, reprezentarea de către Friends a unei nunți LGBTQ+ a dus, din păcate, la interdicții în zonele din SUA.