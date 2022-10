Povestea de dragoste care nu s-a mai întâmplat în Friends: ce a povestit Matthew Perry, actorul care l-a interpretat pe Chandler

Îndrăgitul actor din Friends (Prietenii tăi), Matthew Perry, a dezvăluit că a fost îndrăgostit de colega sa de platou, Jennifer Aniston, și că încercarea lui de a o invita în oraș n-a mers deloc bine.

Bucurându-se încă de relevanță culturală semnificativă, pe tot globul, la aproape două decenii de la ultimul episod, succesul Friends poate fi atribuit chimiei celor șase personaje principale, în mod deosebit.

În cea mai recentă carte autobiografică a sa, „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, care va fi lansată pe 1 noiembrie, Perry a mărturisit detalii despre relația lui cu Aniston, menționând că cei doi se cunoșteau încă de dinainte de Friends.

În fragmentul apărut în The Times, care poate fi citit mai jos, Perry și-a amintit o conversație telefonică incomodă pe care a purtat-o cu Jennifer Aniston, la un moment dat.

Ce a povestit Matthew Perry, despre relația sa cu Jennifer Aniston

„Ne-am așezat în jurul mesei și ne-am întâlnit cu toții pentru prima dată. Adică, cu excepția mea și a lui Jennifer Aniston. Jennifer și cu mine ne întâlniserăm prin cunoștințe comune cu aproximativ trei ani înainte. Mi-a plăcut de ea și am simțit că poate fi ceva între noi.

La vremea respectivă, primisem două oferte în aceeași zi, una era Haywire, un show despre mai amuzante videoclipuri făcute acasă, în America, iar cealaltă avea legătură cu un sitcom. Așa că am sunat-o pe Jennifer și i-am spus: „Ești prima persoană căreia am vrut să-i spun asta”.

A fost o idee proastă. Am simțit efectiv gheața care se forma pe receptor. Privind în urmă, era clar că asta a făcut-o să creadă că o plac prea mult sau într-un fel greșit… și am agravat situația atunci când i-am cerut să ieșim la o întâlnire. Ea a refuzat, dar a spus că i-ar plăcea să fie doar prietenă cu mine, iar eu am fost mândru și am zis: „Nu putem fi prieteni!”

Câțiva ani mai târziu, în mod ironic, deveneam prieteni. Din fericire, chiar dacă încă eram atras de ea și credeam că este grozavă, chiar din prima zi am putut să trecem peste neplăceri și să ne concentrăm asupra faptului că amândoi obținuserăm cel mai bun loc de muncă pe care Hollywood-ul îl avea de oferit”, a scris Matthew Perry.