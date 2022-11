Junele-prim care a fost adorat o viață întreagă. Iurie Darie a jucat în zeci filme, iar la sfârșitul vieții și-a dorit să apară într-un film pentru adulți

Iurie Darie este, fără niciun dubiu, unul dintre cei mai iubiți actori români. Frumos, carismatic, blând și extrem de talentat, artistul a reușit, timp de decenii întregi, să-și capteze fanii într-un mod unic.

Și când nimeni nu se aștepta ca Iurie Darie să mai uimească cu ceva, actorul a realizat un pictorial erotic alături de soția sa, Anca Pandrea, susținând, alături de aceasta, că nu ar refuza să joace într-un film pentru adulți și mizând pe faptul că oamenii ar trebui să-și trăiască viață, indiferent de vârstă.

Junele-prim al cinematografiei românești: curtat de fete, apreciat de bărbați și adorat de copiii cărora le desena frumos

Iurie Darie Maximciuc s-a născut în data de 14 martie 1929, în anul în care era organizat, de altfel, și primul concurs de miss de la noi din țară. Vedea lumina zilei în Basarabia, în satul Vadul-Roșcov, din județul Soroca și avea să devină unul dintre cei mai mari actori români.

N-a avut parte de tată, întrucât acesta a murit de tuberculoză, pe vremea când Iurie Darie avea cinci ani. Mama sa, Daria, s-a recăsătorit, însă a rămas din nou văduvă, după ce al doilea soț al femeii a murit pe frontul celui de-al Doilea Război Mondial, în condiții neelucidate.

În anul 1948, tânărul Iurie se muta în Capitala României, unde ajunge să studieze la Conservator.

A făcut figurație la Operă, în primii săi ani de activitate, ca mai apoi să obțină roluri minore în teatrele bucureștene.

Înființarea Studiourilor Buftea a reprezentat șansa sa, întrucât Iurie Darie a devenit rapid junele-prim al filmelor românești, femeile din toată țara adorându-l fără limite. Când ieșea pe stradă, domnișoarele se strângeau în jurul lui într-o clipită.

A fost distribuit de Jean Georgescu, Gheorghe Vitanidis și Ion Popescu-Gopo, iar spectacolele de divertisment pentru copii, de la Televiziunea Română, l-au transformat într-un idol chiar și pentru cei mici, cărora le desena frumos la matineuri.

În 1960, actorul are norocul de a fi observat de Radu Beligan și este angajat de acesta la Teatrul de Comedie, unde se remarcă în piese ca „Bughezul gentilom”, „Trolius şi Cresida”, „Umbra”, „Don Juan”, „Amfitrionul”, jucând adesea alături de Gheorghe Dinică, Marin Moraru, Mircea Albulescu, Dem Rădulescu-Bibanu, Sanda Toma, Vasilica Tastaman, Stela Popescu sau Silviu Stănculescu.

În ceea ce privește activitatea sa din cinematografie, trebuie amintit că Iurie Darie a jucat în mai bine de 50 de filme, dintre care „Nepoții gornistului”, „Directorul nostru”, „Alo? Ați greșit numărul”, „S-a furat o bombă”, „Vacanță la mare”, „Dragoste la zero grade”, „Răutăciosul adolescent”, „Brigada Diverse intră în acțiune”, „Brigada Diverse în alertă”, „B.D. la munte și la mare”, „Atunci i-am condamnat pe toți la moarte”, „Ciprian Porumbescu”, „Drumul oaselor”, „Am fost șaisprezece”, „Lumini și umbre”, „Ringul”, „Rămășagul”, „Cucoana Chirița” sau „François Villon – Poetul vagabond”.

Iurie Darie și Anca Pandrea, o poveste de dragoste ca în filmele XXX. Curajul a venit la bătrânețe

Viața privată a marelui actor a încetat să mai fie privată în ultimii ani ai săi. Împreună cu a doua sa soție, Anca Pandrea, a reușit să șocheze opinia publică, după cum îți vom relata în cele ce urmează.

Ne întoarcem în timp, la prima soție a marelui actor, Consuela Roșu. Cei doi au avut un copil, pe numele său Alexandru Darie care, pe timpul vieții sale, avea să devină director la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”, din Capitală.

Consuela avea să moară prematur, din nefericire, lăsându-l pe Darie văduv.

Mai târziu, artistul o cunoștea pe Anca Pandrea, cu care se căsătorea. Cu toate că anul în care cei doi și-au legat oficial destinele nu este cunoscut, știm, totuși, că au rămas împreună până în ultima clipă de viață a actorului.

„Într-o zi, ­l-am invitat pe Iura la cafea la mine. Poarta era defectă și i-am zis: dacă eu am putut intra pe fereastră, poți și tu. Și Iura a intrat pe geam, a sărit cu totul pe mine și am făcut dragoste, și de atunci am ramas împreună”, relata, ani mai târziu, Anca Pandrea despre prima întâlnire cu cel ce avea să-i devină soț.

„Iura este sufletul și viața mea! Ne iubim mai mult ca în prima noapte când am făcut dragoste. Avem curajul să jucam în filme porno, ne pricepem”, continua aceasta, spre marele șoc al publicului de la acea vreme.

În mod evident, Anca Pandrea nu exagera câtuși de puțin. La începutul anilor 2000, cei doi se lăsau fotografiați goi, în ipostaze erotice, pentru Jurnalul Național.

„Am făcut pozele ca să înveţe oamenii să fie deschişi. Dacă aveam 25 de ani nu o făceam, şocul este la vârsta asta. Am vrut să îi şochez pe toţi!”, spunea, de asemenea, Anca Pandrea.

Mulți i-au condamnat pentru un asemenea act ieșit din comun, alții le-au apreciat dezinvoltura, însă nimeni nu a putut ignora ultimul gest de curaj al celor doi actori.

Nu mai dura mult și Iurie Darie se stingea, în 2012, în urma unui accident vascular cerebral. Avea 83 de ani.