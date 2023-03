Cea mai așteptată expansiune pentru Total War Warhammer a fost anunțată: când poți să joci cu Chaos Dwarfs

Chaos Dwarfs vor veni în curând pe câmpul de luptă.

În urma tachinării de acum câteva săptămâni, Creative Assembly și Sega au anunțat că Chaos Dwarfs vor veni în sfârșit pe Total War: Warhammer 3 pe 13 aprilie, precomenzile fiind acum deschise pentru 22,49 USD. Următorul DLC va introduce facțiunea industrială preferată de fani, care poate utiliza arme de asediu, infanterie și un amestec de unități pentru a câștiga.

Forge of the Chaos Dwarfs va fi adăugată ca parte a actualizării 3.0, care include trei Lorzi Legendari – Astaragoth Ironhand, Drazhoath the Ashen și Zhatan the Black. Lor li se va alătura și legendarul erou Goblin Gorduz Backstabber, grupul intenționând să construiască Great Drill of Hashut. Împreună, vor face echipă pentru a cuceri atât lumea cunoscută, cât și multe altele. Creative Assembly a spus că aducerea a trei lorzi legendari cu un erou suplimentar este nou pentru studio și vor urma această cale pentru lansările viitoare.

Echipa de dezvoltare a lansat o postare lungă pe blog care detaliază noul DLC, atingând elementele de bază ale economiei, muncii și bătăliilor. Chaos Dwarfs au întotdeauna nevoie de muncitori pentru a-și îmbunătăți civilizația, ceea ce înseamnă că jucătorii trebuie să-i dobândească învingând inamicii în luptă sau prin mecanicul convoiului. După aceea, jucătorii îi pot pune să lucreze în mine pentru a recolta materii prime.

Mecanici noi

În ceea ce privește cea mai valoroasă resursă pentru Chaos Dwarfs, materiile prime pot fi folosite pentru a construi clădiri și structuri. Ele sunt, de asemenea, o necesitate pentru crearea de armament, care împuternicesc armata piticului.

Jucătorii vor putea să utilizeze fabrici și să construiască avanposturi pentru a face din Piticii haosului cea mai puternică facțiune din lume. Există și Tower of Zaharr, un câmp de luptă politic al piticilor care joacă un rol esențial de dragul civilizației lor.

Le permite jucătorilor să încerce diplomația pentru a aborda conflictele dintre facțiuni. „Lupta pentru locuri în turn va oferi o gamă variată de bonusuri și recompense Chaos Dwarfs.”

Creative Assembly a oferit detalii despre beneficiile Tower of Zaharr. De asemenea, a adăugat: „Turnul lui Zharr este una dintre cele mai aprofundate, unice și versatile mecanisme de campanie din Total War: WARHAMMER până în prezent.”

Mai multe informații despre Astragoth Ironhand și elementele de joc sunt planificate să fie dezvăluite în viitorul apropiat.