Cele mai bune jocuri din 2022, ediția primăvară – vară, pe PC, Xbox și PlayStation

Este din nou acea perioadă a anului, o perioadă de nehotărâre cu privire la ce joc din lista ta să joci înainte de valul lansărilor de toamnă.

Chiar și așa, este ciudat să te pregătești pentru un sezon de lansări aglomerat. Fie din cauza schimbării calendarelor de lansare, a dependenței mai puțin de sfera comerțului cu amănuntul sau a întârzierilor din cauza pandemiei de COVID-19, 2022 a fost un an ciudat, deși plin de satisfacții, de jocuri masive AAA punctate de proiecte indie minunate.

Mai jos, ți-am pregătit câteva recomandări de jocuri din multitudinea de titluri ambițioase care merită încercate.

NBA 2K23

NBA 2K23 este o lucrare de reper în jocurile video sportive, punctul culminant al unui ideal de 20 de ani pe care dezvoltatorii veterani ai Visual Concepts l-au susținut de mult: lăsați jucătorii să se întoarcă în timp, să o rescrie și să joace franciza lor preferată. Acesta stabilește un nou standard pentru alți dezvoltatori de sport, care au oferit istoria ligilor lor doar în moduri foarte limitate și, cu siguranță, nici unul la fel de imersiv ca noul mod MyNBA Eras.

NBA 2K23 este disponibil pe PlayStation 5 și Xbox Series X, împreună cu versiuni mai puțin bogate în funcții pe Windows PC, PlayStation 4, Xbox One și Nintendo Switch.

Tinykin

Tinykin întreabă: „Dar dacă Pikmin a fost creat de Nintendo la sfârșitul anilor ’90 Rare și nu la începutul anilor 2000?” Este un joc de colectare în stilul lui Banjo-Kazooie, dar cu gameplay-ul unei serii de control al armatei precum Overlord sau, da, Pikmin. Scopul tău – ca persoană de mărimea unui gândăcel– este să explorezi o casă umană și să strângi obiecte de uz casnic pentru a crea o navă spațială. Suna familiar?

Tinykin este disponibil pe Windows PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One și Xbox Series X.

Disney Dreamlight Valley

Dreamlight Valley combină Animal Crossing și Stardew Valley, înlocuiește toți orășenii cu personaje animate îndrăgite și angajează un editor important de jocuri mobile pentru a încorpora microtranzacțiile.

Acest joc a fost construit cu un grad de grijă surprinzător de autentic.

Dreamlight Valley aduce o serie de îmbunătățiri ale calității vieții formulei Animal Crossing, și are un calendar de personaje noi, inclusiv Scar din Regele Leu, precum și Buzz și Woody din Toy Story.

Disney Dreamlight Valley este disponibil pe Windows PC, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X și Nintendo Switch.

Manager F1 22

Jocurile de simulare de management vin în toate formele și dimensiunile, dar niciunul nu a părut la fel de real ca F1 Manager 22. Este primul joc F1 Manager cu licență oficială după mai bine de două decenii și dezvoltatorii încercați și adevărați ai Planet Coaster și Planet Zoo a făcut ca așteptarea să merite.

Cu sisteme complexe pentru tocilarii de date, balustrade de protecție utile pentru jucătorii nou în acest gen și sport și imersiune vizuală și audio uimitoare, F1 Manager 22 este un exemplu strălucitor al puterii subtil de propulsie de simulatoarelor de management sims.

F1 Manager 22 este disponibil pe Windows PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One și Xbox Series X.

Rollerdrome

Amplasat într-un stat polițienesc fascist, Rollerdrome poate fi catalogat ca un shooter în arena montat pe patine cu role. Alții l-au numit „Patinatorul profesionist al lui Tony Hawk cu arme”. Sunt aici pentru a îți spune că tragerea unui lansator de grenade în timp ce cobori dintr-un backflip cu rotație la 360 ​​este distractiv, indiferent cum îl numești.

Rollerdrome este disponibil pe Windows PC, PlayStation 4 și PlayStation 5.

Cult of the Lamb

Într-un an emblematic pentru sim-urile de management, Cult of the Lamb iese în evidență cu un amestec de aventură în temniță în stil roguelite, ambiguitate religioasă și un stil de artă pueril care dă loc unor acte monstruoase. Este unul dintre acele jocuri care, pe hârtie, nu ar trebui să funcționeze. Dar, în practică, este extraordinar de distractiv.

Cult of the Lamb este disponibil pe Windows PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X și Nintendo Switch.

Bear and Breakfast

Ești un urs într-o pădure abandonată și dai peste o serie de clădiri dărăpănate. Ce altă alegere ai? Începi o pensiune pentru turiști umani. Aceasta este premisa Bear and Breakfast, jocul de debut al dezvoltatorului român Gummy Cat de simulare de aventură și management.

Există mai multe în pădure decât te-ai aștepta inițial, iar povestea respectivă se desfășoară odată cu extinderea stațiunii – ceva de genul Theme Hospital întâlnește Stardew Valley. Uneori îți dorești doar un joc care să nu te streseze și să fie încântat de jucat, iar Bear and Breakfast a reușit asta de mai multe ori.

Bear and Breakfast este disponibil pe Windows PC și Nintendo Switch.

Stray

La nivel mecanic, Stray este un joc de platforme cu elemente ușoare de explorare și de rezolvare a puzzle-urilor.

Există momente de pericol, cum ar fi atunci când roiurile de zurk invazive ale orașului îl urmăresc pe protagonist pe alei înguste sau pe acoperișuri perfide. Și da, pisica poate muri, într-un sens de joc video evident.

Dar scopul principal al jocului este acela de a fi pur și simplu o pisică și, în ciuda a ceea ce ar putea sugera mecanismele sale de zgâriere a covorului, de răsturnare a cutiei și de distrugere a mobilierului, fiind o prezență caldă și utilă pentru androizii abandonați care caută să scape și ei din purgatoriu de neon.

Stray este disponibil pe Windows PC, PlayStation 4 și PlayStation 5.

Neon White

Dezvoltatorul Ben Esposito de la Angel Matrix a numit Neon White un „smoothie” de inspirații, unul care trage la fel de mult din hărțile Counter-Strike, cât și din hărțile Half-Life și Quake care sfidează gravitația. Neon White este, de asemenea, într-un mod mic, dar important, un joc de cărți care construiește pachete. Dacă acesta este un smoothie, atunci este în părți egale dulce, acidulat și satisfăcător.

Faptul că Neon White poate fi atât de elegant și simplu, în timp ce transmite în același timp sentimente atât de puternice, este o adevărată realizare pentru un joc despre sărituri de la o platformă la alta.

Neon White este disponibil pe Windows PC și Nintendo Switch.

The Quarry

În conformitate cu jocurile anterioare ale lui Supermassive, The Quarry te pune în controlul unui grup de personaje – în acest caz, nouă consilieri de tabără care sunt blocați în tabără o noapte în plus – în timp ce explorează peisajul și fac tot posibilul pentru a supraviețui atunci când lucrurile iau o turnură dubioasă.

The Quarry este disponibil pe Windows PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One și Xbox Series X.

Sniper Elite 5

Aceasta nu a fost o sarcină ușoară, având în vedere că cea mai nouă ieșire aduce franciza în Franța din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, probabil cea mai populară destinație a jocurilor video. Dar dezvoltatorul Rebellion Developments a găsit noi modalități de a face plajele din Normandia interesante.

Aici sunt expuse elemente ale trilogiei Hitman de la IO Interactive, în timp ce ticălosul Karl Fairburne este forțat să se strecoare în buncăre și alei pietruite, schimbând pușca lui de lunetă de încredere cu o armă de mână. Există, de asemenea, mementouri abundente ale jocurilor Dishonored ale lui Arkane, cu abordări multiple ale fiecărui obiectiv, variind de la neletal la ceea ce pot descrie doar ca fiind foarte letal. Sniper Elite 5 a ridicat o franciză deja fantastică la panteonul marilor sandbox-uri imersive.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe

The Stanley Parable: Ultra Deluxe este cel mai mare joc video din 2022. Te joci ca o dronă de birou care se îndepărtează de zilele repetitive de introducere a datelor pentru a rătăci în holul unui complex de birouri misterios care se ramifică ca paginile unei cărți de aventură. Dar apoi găsești New Content™. Este un requel. Este o autopsie. Este o farfurie obraznică de monetizare a jocurilor video, limitările artistice ale proprietății intelectuale miniere și contemporanii săi testați de public, fixați pe „jocuri ca serviciu”. Asta înseamnă că The Stanley Parable: Ultra Deluxe este un joc video despre cultura jocurilor video dintr-o perioadă în care mediul nu a fost niciodată mai puternic și mai mercenar.

Stanley Parable: Ultra Deluxe este disponibil pe Windows PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One și Xbox Series X.

Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters

La fel ca Gears Tactics înaintea lui, Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters rezumă formula XCOM la elementele esențiale, înainte de a o construi din nou în ceva complet propriu.

Daemonhunters te pune la comanda unei echipe de Cavaleri Gri – practic Space Marines – în timp ce călătorești în jurul unui sistem stelar într-o catedrală spațială. Îi personalizezi pe Cavaleri, îi îmbraci cu un echipament care se îmbunătățește și le îmbunătățești arborii de abilități, într-un efort de a crea sinergia echipei de crimă perfectă și de a opri o ciumă Nurgle care se răspândește. Este o dovadă a abilității dezvoltatorului Complex Games că lupta pe ture este în părți egale nuanțată și bombastică, iar pentru fiecare explozie care zdrăngănește ecranul, există și un moment liniștit de triumf, când un Justicar ajunge la un coechipier doborât la timp pentru a extrage întreaga echipă.

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters este disponibil pe PC Windows.

Citizen Sleeper

Acest RPG plin de text, inspirat de masă, se simte ca un răspuns cerebral, melancolic la canonul cyberpunk mai larg. Te trezești pe stația spațială Erlin’s Eye într-un corp care este și nu este al tău; conștiința ta există în interiorul unei mașini umanoide deținute de corporația Essen-Arp. Pentru a te împiedica pe tine și pe alții ca tine să fugiți, ai fost construit cu „învechire planificată”. Trebuie să iei un supliment pentru a supraviețui, iar primul tău obiectiv este să-ți dai seama cum să rămâi în viață. De acolo, Ochiul se deschide, dezvăluind poveștile oamenilor de acolo și luptele pentru putere care le guvernează viața.

Citizen Sleeper este disponibil pe Windows PC, Mac, Nintendo Switch, Xbox One și Xbox Series X prin Xbox Game Pass.

Iron Oath

Povestea principală durează aproximativ 10 până la 15 ore până acum, iar scrierea este funcțională, dar lupta și managementul sunt solide. Totul are loc într-o lume fantastică neîntreruptă, aflată în pragul constant al apocalipsei, iar jucătorul conduce o companie de mercenari. Acest lucru presupune să îți păstrezi trupele în viață și fericite în timp ce lucrează prin temnițe, salvează suflete pierdute și luptă împotriva demonilor. Opțiunile de dificultate sunt modulare, iar interfața de utilizare a jocului este suficient de clară pentru a se asigura că oricine poate începe.

Acesta este un joc de urmărit pe măsură ce se dezvoltă, dar fundația de pornire este suficient de puternică pentru a susține ore și ore de provocări tactice.

Iron Oath este disponibil pe PC Windows.

Lego Star Wars: Saga Skywalker

Lego Star Wars: The Skywalker Saga este la fel de mult despre evoluția jocurilor video Lego, cât este despre povestea familiei titulare Star Wars.

Ceea ce a început ca o serie simplă despre pantomimă prin francize de filme vechi a devenit o epopee cu voce completă, care cuprinde nouă filme. Prezintă sute de personaje, împreună cu un stil de luptă actualizat care aduce profunzime a ceea ce era anterior o formulă de hack-and-slash.

Copii care tocmai intră în Războiul Stelelor sau în jocurile Lego, Saga Skywalker este un amestec de culori și magie, asigurând multe momente de uimire și chicoteli la fiecare nivel. Dar pentru părinții lor, care au crescut în timpul unei alte generații de jocuri Star Wars și Lego, este totuși o aventură palpitantă și face mult mai mult decât pur și simplu să folosească nostalgia.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga este disponibil pe Windows PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X și Nintendo Switch.

Tunic

Unele jocuri prosperă pe ofuscarea semnificativă. Tunic este unul dintre ele.

Există ecouri ale lui Myst, The Witness și legenda originală a lui Zelda în jocul de acțiune și aventură a dezvoltatorului Andrew Shouldice. De asemenea, a făcut comparații nenumărate cu Fez din 2012, un joc care și-a implementat și propriul său limbaj scris unic pentru a deruta, a ademeni și, în cele din urmă, să-i orienteze pe jucători către cele mai mari secrete ale sale. Lupta sa poate deveni stânjenitoare – mai ales în timpul luptelor ulterioare cu boșii– iar designul său de nivel nu permite întotdeauna cea mai relaxată întoarcere. Dar disponibilitatea sa de a avea încredere în inteligența jucătorului, în răbdarea și, mai ales, în setea de descoperire, îl fac o aventură magistrală în sine.

Tunic este disponibil pe Mac, Windows PC, Xbox One și Xbox Series X.

Elden Ring

Numeroase jocuri au încercat să imite minunea exploratorie a lui The Legend of Zelda: Breath of the Wild din 2017, dar Elden Ring este primul joc care reușește cu adevărat.

Cu un peisaj care va dura ani pentru a descifra pe deplin, acesta este tipul de joc la care m-am așteptat de la dezvoltatorul From Software: misterios, impenetrabil și, în cele din urmă, plin de satisfacții. Dar capcanele sale din lumea deschisă reîncadează o mare parte din brutalitatea acestor jocuri și nu le diminuează provocările, ci mai degrabă încurajează progresul față de forța brută.

Nu este neobișnuit să te pierzi într-un colț îndepărtat al hărții, doar pentru a reveni la o provocare anterioară ca un personaj complet nou, cu puteri mai puternice și înțelepciune nouă la dispoziția ta. Acest joc este o minune.

Elden Ring este disponibil pe PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One și Xbox Series X.

Destiny 2: The Witch Queen

Destiny a trecut prin multe din 2014: zile dificile de lansare, o pandemie globală și o vânzare către PlayStation, pentru a numi câteva dintre numeroasele sale obstacole. Așa că este aproape un miracol că, la opt ani, Destiny 2: The Witch Queen este cel mai bun lucru care i s-a întâmplat vreodată jocului.

Cu o nouă campanie, o nouă locație, noi arme și noi puteri, este mai mult Destiny, desigur. Bungie și-a petrecut ultimii câțiva ani bazându-se pe potențialul experimentului său masiv și, cu The Witch Queen, în sfârșit dă roade.

Destiny 2: The Witch Queen este disponibil pe PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One, Xbox Series X și Google Stadia.

Lost Ark

Lost Ark este o performanță impresionantă.

Designul său remarcabil de clasă și gameplay-ul excelent ARPG ar fi deja suficiente pentru a-l diferenția de multe dintre jocurile din acest an, dar este și o mină de aur de conținut.

Lansat inițial în Coreea în 2019, apoi adaptat pentru lansare în Europa și America de Nord în acest an, MMO-ul a fost lansat cu conținut fantastic de final de joc chiar de la început (o raritate pentru gen). Și în timp ce Lost Ark este deja extrem de plină de satisfacții în sine, dezvoltatorul Smilegate RPG promite mai mult conținut final și noi clase în viitorul apropiat.

Lost Ark este disponibil pe PC Windows.

Strange Horticulture

În Strange Horticulture, ideea este să vinzi plante.

Deși plantele pot părea obișnuite, sunt orice altceva decât asta: există plante care îi fac pe oameni curajoși și altele care îi ademenesc la moarte. Unele sunt menite să mărească concentrarea sau să-ți otrăvească inamicii. Este un joc simplu care este executat cu cea mai mare atenție la detalii.

În conducerea acestui magazin de plante, o poveste ciudată, ocultă, se desfășoară prin bârfele clienților și plantele găsite printr-o hartă din joc. Strange Horticulture este scurt – a durat puțin peste cinci ore pentru a fi finalizat – dar a fost unul dintre jocurile foarte bune pe care le-am jucat anul acesta.

Strange Horticulture este disponibil pe PC Windows.

Total War: Warhammer 3

Sunt jocuri ambițioase și dupa sunt jocuri ca Total War: Warhammer 3.

Harta sa este mai mare decât cea a predecesorilor săi la un loc și s-a lansat cu opt facțiuni fantastice, fiecare străină și mai grandioasă decât prima. Este, de asemenea, extrem de ciudat și refuză să se odihnească pe lauri pe măsură ce trilogia de strategie se încheie, în schimb împingând înainte în continuare.

Și acum, ne-a prezentat și unul dintre cele mai grandioase și mai ambițioase proiecte din toate jocurile video cu Immortal Empires, o expansiune care combină toate cele trei hărți și fiecare facțiune jucabilă din întreaga trilogie. Totul redefinește ceea ce înseamnă să fii un joc video „sandbox”, cu o povestire emergentă care vede națiunile în conflict, liderii se trădează unii pe alții și o lume masivă se desfășoară, chiar și în afara privirii jucătorului.

Total War: Warhammer 3 este disponibil pe Windows PC, Mac și Linux și prin PC Game Pass.

Horizon Forbidden West

Continuarea excelentului post-apocaliptic Horizon Zero Dawn din 2017 este deja una dintre cele mai bune jocuri ale anului. Horizon Forbidden West preia atât de mult din ceea ce a făcut primul joc grozav și oferă jucătorilor mai multe cu care să lucreze: mai multe așezări, arme și opțiuni de traversare. Începe puțin lent și poate dura ceva timp pentru a introduce unele dintre gadgeturile sale mai creative, dar devine din ce în ce mai bun pe măsură ce deblochezi mai multe instrumente pentru arsenalul tău. Până la sfârșit, Aloy poate aluneca de pe munți, poate înota în cele mai adânci mări și poate explora reperele americane de-a lungul coastei de vest. Lumea deschisă minunată a acestui joc se simte ca un cadou și este ușor să pierzi ore întregi în explorarea fiecărui colț superb. Între timp, scrierea personajelor și construirea lumii transmit o civilizație care merită salvată.

Horizon Forbidden West este disponibil pe PlayStation 4 și PlayStation 5.

Dying Light 2

Recompensa captivantă din Dying Light 2 Stay Human necesită o investiție de timp destul de grea. Nici ritmul anevoios al poveștii nu este ajutat de unele dintre inversările și anulările definitive care pot avea loc mai târziu.

Dar parkour-ul la persoana întâi și jocul de luptă al jocului sunt delicii stand-up. Oricât de mult timp ai alege să petreci în vastul și închis oraș Villedor, nu te vei plictisi de nimic.

Și, ca RPG, Aiden Caldwell evoluează într-un personaj fascinant și puternic, datorită multiplelor ramuri ale poveștii, deciziilor care au consecințe irevocabile și a doi arbori de avantaje care îi fac capacitățile atletice și mai incitante de văzut.

Dying Light 2 este disponibil pe PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One și Xbox Series X.

Vampire Survivors

Vampire Survivors este un joc simplu, dar nu trebuie respins. Ascunzându-se în spatele graficii sale retro și a prețului ieftin este unul dintre cele mai captivante jocuri din ultimii ani. Există o singură metodă de introducere în Vampire Survivors – mișcarea – și scopul tău este să supraviețuiești timp de 30 de minute în timp ce iei arme care atacă automat pentru tine.

În timpul fiecărei curse, aleg noi upgrade-uri din grupurile randomizate, combinându-le cu alte elemente pentru a crea construcția optimă care mă va ajuta să supraviețuiesc până la sfârșit. Am finalizat nenumărate rulări deja anul acesta și am deblocat toate instrumentele noi pe care le pot.

Vampire Survivors este disponibil pe Windows PC, Mac și prin browser web.

Wordle

La fel ca Animal Crossing: New Horizons înaintea lui, cea mai mare putere a lui Wordle este puterea sa comunală. Oferind un simplu puzzle de ghicire a cuvintelor care se reîmprospătează la fiecare 24 de ore, ne permite să sărbătorim, să ne plângem, să pontificăm și, în cele din urmă, să ne bucurăm de un lucru foarte specific și în cele din urmă inofensiv pe zi, fie pe rețelele de socializare, fie la barul din cartier. A devenit un fel de paratrăsnet pentru discuții aprinse și argumente considerate deopotrivă. M-a făcut să mă simt nesuferit de inteligent într-o zi, doar pentru a-mi aminti că sunt, de fapt, extrem de prost în următoarea.

Wordle este disponibil prin intermediul browserului web.