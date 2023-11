Ce este „poarta către lumea de dincolo”, de fapt. Se află în Siberia, iar cercetătorii sunt uimiți de fenomen

Cel mai mare crater de permafrost din lume este în creștere, pe măsură ce Pământul se încălzește. Imaginile aeriene recent realizate ale celui mai mare crater de permafrost din lume, craterul Batagaika din Rusia, au dezvăluit detalii nevăzute până acum.

Craterul este situat în taiga siberiană din estul îndepărtat (adică pădurea boreală). Este o groapă de un kilometru (0,6 mile) în creștere rapidă. Oamenii de știință o numesc „poarta către lumea de dincolo” . Craterul în expansiune evidențiază schimbările rapide care au loc chiar și în geologia Pământului, pe măsură ce clima Pământului se schimbă în acest secol.

După cum a raportat serviciul de știri Reuters din Londra la începutul acestei luni, craterul s-a format pentru prima dată după ce zona a fost curățată pentru cherestea în anii 1960. Acum se extinde cu o rată de aproximativ 10 metri pe an. Reuters a spus: „Craterul a început să se formeze după ce pădurea din jur a fost defrișată în anii 1960. Permafrostul subteran a început să se topească, făcând pământul să se scufunde”.

Erel Stuchkov, unul dintre localnicii aventuroși care au înfruntat o coborâre recentă în crater, a spus că mulți dintre vecinii săi se referă la acesta, pur și simplu, ca la o peșteră. Alții folosesc denumiri precum „poarta către lumea de dincolo” sau „misterioasa gaură care scoate sunete”.

În ceea ce privește ciclul de accelerare al colapsului permafrostului, oamenii de știință știu de mult că Arctica se încălzește mai repede decât restul globului. Și această parte a Rusiei – la aproximativ 67 de grade latitudine nordică – se încălzește cu un ritm de 2,5 ori mai rapid decât media globală. Aproximativ 2/3 din teritoriul Federației Ruse a fost acoperit de o tundră înghețată. Cu alte cuvinte, este acoperit de permafrost – al cărui nume vine de la „permanent” și „îngheț” – definit acum ca un sol care este continuu sub 0 grade C, timp de doi sau mai mulți ani. Se știe că permafrostul stochează cantități masive de gaze cu efect de seră. Aceste gaze sunt eliberate în aer atunci când solul se dezgheță.

Nikita Tananayev este cercetător principal la Institutul Melnikov Permafrost. El a emis un avertisment înspăimântător cu privire la această criză în curs, provocată de om, către Reuters. Astfel, aflăm că în viitor, odată cu creșterea temperaturilor și cu presiunea antropică mai mare, vom vedea din ce în ce mai multe dintre aceste mega găuri formându-se, până când tot permafrostul va dispărea.

Potrivit USGS, zeci de zone similare prăbușite împrăștie deja peisajul siberian. Craterul Batagaika este de departe cel mai mare, condus de o buclă de topire și prăbușire. Și acum se pare că crește mai repede.

USGS a explicat: „Această așa-numită „gaură” este extinsă pe o pantă de deal care duce în lunca inundabilă a râului Batagay. Pe măsură ce solul activ se prăbușește, mai mult din solul înghețat înconjurător și subiacent este expus și se topește, ceea ce face ca pământul să se prăbușească și mai mult și amploarea și viteza dezghețului permafrostului să crească”.

Pe baza înregistrărilor de imagini din satelit, craterul se extinde cu mai mult de zece metri pe an. Videoclipul USGS de mai jos arată creșterea uimitoare a craterului din 1991 până în 2017:

Clima și geologia Pământului sunt afectate

Așadar, craterul Batagaika se extinde cu aproximativ 10 metri pe an. Este greu să faci acest număr precis, deoarece cantitatea de variație se schimbă de la an la an.

Atât dimensiunea actuală a craterului, cât și impactul său potențial asupra mediului sunt enorme. Nikita Tananayev a declarat pentru Reuters că solul de sub, care are o adâncime de aproximativ 100 de metri în unele zone, conține o „cantitate enormă” de carbon organic ce se va elibera în atmosferă, pe măsură ce permafrostul se dezghețe. Această eliberare de carbon va alimenta și mai mult încălzirea Pământului.

De asemenea, pe măsură ce își sapă drum în pământ, craterul a expus până acum aproximativ 200.000 de ani sedimente care înregistrează istoria climatică a planetei. Un studiu despre ceea ce dezvăluie sedimentele a fost publicat în 2017.

Geologul Trevor Nace, scriind pentru Forbes la momentul publicării studiului, a spus că privirea asupra trecutului ecologic al Siberiei ne poate învăța despre ceea ce urmează: „Măsurarea înregistrării sedimentelor de la crater va permite compararea înregistrărilor de temperatură și cronologice cu straturile de gheață de la poli, pentru a caracteriza la nivel regional perioadele de încălzire și răcire”.