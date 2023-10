Probabil cea mai ciudată soluție împotriva încălzirii globale. Beneficiile ascunse ale prafului de beton

Folosirea prafului de beton împotriva încălzirii globale va fi testată de un start-up irlandez din domeniul tehnologiei. Scopul companiei care și-a alocat această misiune este de a elimina în mod permanent milioane de tone de dioxid de carbon din atmosferă.

Cum va fi folosit praful de beton împotriva încălzirii globale

Compania Silicate, care are sediul în Sligo, a dezvoltat o „tehnologie îmbunătățită de combatere a intemperiilor” care are acest obiectiv. Conform reprezentanților acesteia, praful de beton folosit în primul test ar putea sechestra permanent până la 100 de tone de dioxid de carbon din atmosferă și ar putea să-l blocheze în oceanele lumii timp de zeci de mii de ani.

Această companie urmează să facă primul său test în Statele Unite ale Americii, unde va împrăștia sute de tone de deșeuri de beton zdrobite pe terenurile agricole.

Concret, vor fi împrăștiate 500 de tone de praf de beton pe o suprafață de 50 de hectare de terenuri agricole din Chicago, echivalentul a aproximativ 120 de terenuri de fotbal.

Betonul se va descompune în sol, într-o perioadă de câteva luni, și va da startul unui proces ce se numește „degradare îmbunătățită”. Aceasta este o formă accelerată a unui proces natural numit „meteorizare chimică”, în care rocile sunt erodate de apa de ploaie de-a lungul a milioane de ani, capturând dioxidul de carbon din atmosferă și transformându-se în bicarbonat.

Bicarbonatul este spălat în râuri și în mare, unde fie rămâne depozitat în forma sa dizolvată, fie este blocat pe fundul mării. În cazul unei meteorizări îmbunătățite, acest proces este accelerat prin măcinarea rocilor de silicați pentru a genera o suprafață reactivă mai mare, astfel încât mai mult carbon poate fi aspirat din aer.

Praful de beton, una dintre cele mai mari forme de deșeuri din lume

Folosind praf de beton în loc de roci, compania Silicate a găsit o nouă utilizare pentru una dintre cele mai mari forme de deșeuri din lume. Aceasta îl cumpără de la firmele de construcții, îl pulverizează și apoi îl împrăștie gratuit pe terenurile agricole.

Ulterior, Silicate măsoară cât de mult carbon a fost captat și vinde credite de eliminare a carbonului către marile întreprinderi și corporații, astfel încât acestea să își reducă amprenta de carbon.

De asemenea, conform specialiștilor, adăugarea de praf de beton poate îmbunătăți calitatea solului și productivitatea culturilor, conform economedia.ro.

În cazul în care rezultatele testului din Statele Unite ale Americii vor fi încurajatoare, compania Silicate va încerca să extindă proiectul în Illinois și în regiunea Midwest.

Compania estimează că procesul are potențialul de a elimina între 50 și 100 de milioane de tone de dioxid de carbon pe an doar în Midwestul american. Prin comparație, o mașină emite aproximativ 4,6 tone de dioxid de carbon pe an.