Câți bani a câștigat Helmut Duckadam de la Gigi Becali. „Eroul de la Sevilla” a făcut calculele în direct

Helmut Duckadam a dezvăluit câți bani a câștigat în cei zece ani în care a fost angajatul lui Gigi Becali. Eroul de la Sevilla a dezvăluit cum s-au desfășurat negocierile cu patronul FCSB, a calculat, în direct, câți bani a primit, dar a spus și ce a făcut cu aceste sume.

Helmut Duckadam a dat „cărțile pe față” și a dezvăluit câți bani a câștigat de la Gigi Becali. Fostul portar al echipei care în 1986 a câștigat Cupa Campionilor Europeni, în finala de vis de la Sevilla cu FC Barcelona, a fost zece ani director de imagine la FCSB. Contractul l-a semnat în anul 2010, la insistențele omului de afaceri. La început salariul a fost extraordinar. Helmut Duckadam a dezvăluit și câți bani a câștigat în total la FCSB.

„Când am venit în 2010, am întrebat, pentru că veneam și pe mai puțin, cât îmi dă pe lună, că o să mă întrebe soția ‘Dacă te duci la Steaua, ce salariu o să ai?’.

Dânsul a propus atunci 4.000 de euro. Când am auzit 4.000 de euro, am zis: «Dumnezeu să vă dea sănătate». Am plecat frumos acasă, foarte mulțumit. Cât am câștigat, cred că a făcut dânsul socoteala la un moment dat. Nu știu, 200.000, 300.000 de euro în zece ani”, a declarat Helmut Duckadam în emisiunea „40 de întrebări” de la Kanal D.