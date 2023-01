Cât de inteligenți au fost, de fapt, dinozaurii: T. Rex, o capacitate cerebrală asemănătoare unui babuin

Noi cercetări susțin că teropodele precum Tyrannosaurus rex aveau, de fapt, același număr de neuroni cerebrali ca și primatele moderne. Dinozaurii erau destul de inteligenți.

Comparând creierul acestor animale cu păsările moderne, studiul a calculat matematic câți neuroni ar putea fi în creierul teropodului, iar rezultatele arată că aceștia sunt capabili să rezolve probleme, să folosească instrumente și chiar să cultive.

Țesuturile moi sunt destul de greu de găsit în rămășițele preistorice, așa că prin ce metodă pot oamenii de știință să evalueze organe precum creierul unui animal care este păstrat în înregistrarea fosilelor? Omul de știință și autorul studiului, Suzana Herculano-Houzel, a decis să apeleze la dinozaurii care sunt încă în viață astăzi pentru perspective: păsările moderne.

În ultimii ani, am aflat că vechea insultă „creier de găină” nu este cu adevărat valabilă, deoarece păsările moderne au neuroni dens împachetați, ceea ce înseamnă că, deși creierul lor este mic, sunt destul de capabile cognitiv. Având în vedere că sunt descendenți ai dinozaurilor, se consideră că au trăsături comune prin ceva cunoscut sub numele de bracketing filogenetic, care folosește arborele evolutiv pentru a deduce probabilitatea de trăsături necunoscute în organismele dispărute.

Atunci, ar fi posibil să emitem ipoteza câți neuroni are o pasăre precum un emu și apoi să mărim dimensiunea creierului și numărul de neuroni, pentru a se potrivi cu cavitatea craniului unui gigant precum T. Rex. Dar, după cum a explicat Herculano-Houzel într-un videoclip distribuit pe Twitter, aceasta implică asumarea proporționalității.

It’s officially news: T. rex had baboon-like numbers of brain neurons, which means it had what it takes to build tools, solve problems, and live up to 40 years, enough to build a culture! Paper is just out in J Comp Neurol. Reality was actually MORE terrifying than the movies! pic.twitter.com/6HafJVHQlk

— Suzana Herculano-Houzel (@suzanahh) January 5, 2023