Fosila unei șopârle care a trăit printre dinozauri, găsită după 166 de milioane de ani: unde a fost descoperită

O fosilă de șopârlă mică, veche de 166 de milioane de ani, a fost descoperită în Scoția. Arată „evoluția în acțiune”, potrivit oamenilor de știință.

În plus, micuța creatură îi ajută pe oamenii de știință să facă lumină asupra modului în care au apărut reptilele. Rămășițele complete, bine conservate ale creaturii lungi de 6 cm, care a trăit în epoca dinozaurilor, au fost descoperite pe Insula Skye în 2016.

Numită Bellairsia gracilis, aparține unui grup mai larg de animale cunoscut sub numele de reptile scuamate. Experții au spus că descoperirile lor, publicate în revista Nature, ar putea ajuta la „umplerea golurilor în înțelegerea noastră a evoluției și a istoriei vieții pe Pământ”.

Această fosilă este foarte rară

Dr Mateusz Talanda de la Universitatea din Varșovia și University College London (UCL), care este primul autor al studiului, a spus: „Această mică fosilă ne permite să vedem evoluția în acțiune. În paleontologie, rareori ai ocazia să lucrezi cu fosile atât de complete și bine conservate, care provin dintr-o perioadă despre care știm atât de puțin”.

Există mai mult de 10.000 de specii scuamate astăzi – de la șerpi și cameleoni la gecko. Originile scuamatelor se crede că se află acum aproximativ 240 de milioane de ani, dar lipsa fosilelor a făcut ca evoluția lor timpurie să fie dificil de urmărit.

Fosila Bellairsia cuprinde un schelet aproape complet într-o articulație reală – cea mai completă fosilă de șopârlă a acestei epoci oriunde în lume, potrivit cercetătorilor. Singurele elemente absente din schelet sunt botul și coada, au adăugat paleontologii.

Coautoarea studiului, dr. Elsa Panciroli, de la Muzeul de Istorie Naturală a Universității Oxford și Muzeele Naționale din Scoția, care a descoperit fosila, a spus: „A fost una dintre primele fosile pe care le-am găsit când am început să lucrez la Skye. Micul craniu negru ieșea din calcar, dar era atât de mic încât am avut norocul să îl observ. Privind mai de aproape, am văzut dinții mici și mi-am dat seama că am găsit ceva important, dar nu am avut idee până mai târziu că aproape tot scheletul era acolo”.