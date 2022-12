Ai vrea să știi unde era casa ta pe vremea dinozaurilor? Acum poți, cu ajutorul acestei hărți interactive

Pur și simplu, introduci adresa ta în această hartă interactivă și poți vedea cum arăta casa ta pe vremea dinozaurilor și nu numai.

Folosind harta antică a Pământului – accesibilă gratuit AICI – poți da cu ușurință click și poți vedea cum arăta Pământul de-a lungul eonilor.

Aspectul Pământului, așa cum îl știm noi, este relativ nou. Pământul și marea pe care le vedem astăzi – din Eurasia, Americi, Africa, Antarctica și Oceania – sunt produsul unor plăci tectonice vaste care se unesc ca un puzzle. Foarte încet, însă, aceste piese de puzzle se mișcă. Nu este suficient să observi asta de-a lungul unei vieți umane, dar la scara a milioane de ani, masele de uscat ale Pământului îl pot face să arate ca o planetă total de nerecunoscut.

Cum arăta casa ta în urmă cu milioane de ani

Instrumentul a fost creat de Ian Webster cu ajutorul datelor de plăci tectonice și a hărților paleogeografice de C.R. Scotese din Proiectul PALEOMAP.

Astfel, avem o imagine a planetei noastre de acum 240 de milioane de ani, în era supercontinentului Pangea, dar poți selecta să vezi cum arăta Pământul acum 750 de milioane de ani, până în prezent.

Dacă accesezi harta pe desktop, dacă ții apăsat tastele stânga și dreapta de pe tastatură, poți chiar să urmărești cum se despart continentele și, în cele din urmă, cum se formează imaginea Pământului pe care o cunoaștem astăzi.

Harta oferă, de asemenea, opțiuni care îți permit să vezi momentele importante din istoria vieții pe Pământ, cum ar fi primele vertebrate, primii hominini și dispariția dinozaurilor.

Și dacă tot am pomenit de primii oameni, am scris aici despre o teorie interesantă despre primii oameni. În 2003, arheologii care căutau dovezi ale migrației oamenilor moderni din Asia în Australia au dat peste un schelet mic, destul de complet, al unei specii umane dispărute, pe insula indoneziană Flores, care a ajuns să fie cunoscută sub numele de Homo floresiensis. Sau, așa cum a devenit mai cunoscută, insula Hobbiților, după micile creaturi ale lui Tolkien.