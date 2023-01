Cât câștigă CEO-ul Apple, Tim Cook, în 2023: e plătit cu 40% mai puțin decât anul trecut

Tim Cook este plătit cu aproximativ 40 la sută mai puțin decât anul trecut, conform declarației anuale pe care Apple a lansat-o și chiar CEO-ul a recomandat-o.

Aparent, în timpul reuniunii consultative anuale a gigantului tehnologic pentru acționari din 2022, doar 64 la sută din voturile „Say on Pay” exprimate cu privire la propunerile de compensare pentru directori au fost în favoarea păstrării pachetelor lor salariale din 2021. Deși aceasta este încă majoritatea voturilor, reprezintă o scădere semnificativă a aprobării de la an la an. După cum notează 9to5Mac, 94,9% dintre acționarii care au votat anul precedent au fost în favoarea propunerilor de compensare pentru directori.

Pentru a decide pachetele salariale din acest an, Comitetul de Compensare al Apple a luat în considerare rezultatele votului Say on Pay și recomandarea lui Tim Cook „de a-și ajusta compensația în funcție de feedback-ul primit”. Pentru 2023, salariul țintă al lui Cook este de 49 de milioane de dolari, în scădere cu 35 de milioane de dolari față de salariul său țintă în 2022. Salariul său de bază este încă de 3 milioane de dolari, iar stimulentul anual în numerar rămâne neschimbat la 6 milioane de dolari, dar valoarea sa adjudecă a trecut de la 75 de milioane de dolari în 2022 la 40 de milioane de dolari anul acesta. Mai mult, i s-a acordat un premiu de capital propriu care reprezintă 75% performanță și 25% atribuire în funcție de timp, în loc de 50-50, ca în 2022.

Cook, care a promis că își va dona averea unei organizații de caritate în urmă cu câțiva ani, va câștiga probabil peste 49 de milioane de dolari în acest an datorită premiilor și bonusurilor de acțiuni. Potrivit Bloomberg, el a câștigat 99,4 milioane de dolari în 2022, ceea ce a fost cu 15,4 milioane de dolari mai mult decât salariul său țintă pentru anul. În 2021, pachetul său salarial total a fost de 98,7 milioane de dolari. Critici precum firma de consultanță Institutional Shareholder Services i-au îndemnat anterior pe acționari să voteze împotriva pachetului de salarii al CEO-ului Apple, invocând îngrijorări cu privire la cât de mare este alocația lui de capital și modul în care este structurată: „Jumătate din sumă nu are criterii de performanță”, a spus anterior firma.

Această schimbare a compensației lui Cook reflectă schimbarea atitudinii față de salariul directorilor, iar CEO-ul Apple ar putea fi un exemplu pentru colegii săi. La urma urmei, este neobișnuit ca un director de nivelul său să recomande ca propriile lor salarii să fie reduse.