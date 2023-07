Brașovenii și turiștii, invitați la Brașov Jazz & Blues Festival: programul complet

Între 10 și 15 august, toți cei care se află în Brașov sunt invitați să participe la cea de-a XI-a ediție a Festivalului de Jazz & Blues.

Ediția din acest an se desfășoară pe parcursul a 6 zile și are loc în mai multe locații din Brașov, precum și în două localități în apropierea orașului de sub Tâmpa.

Cele cinci scene ale festivalului sunt amplasate în Piața Sf. Ioan, Piața Brassai, Parcul Central Nicolae Titulescu și Juno Wine Garden. Serile de jam session au loc la Deane’s Irish Pub & Grill, iar concertele de gospel la Bisericile Fortificate din Prejmer și Bod.

Programul festivalului este completat cu filme și documentare la Cinema Astra, dar și cu filme pentru întreaga familie, într-o zonă special amenajată în Parcul Titulescu.

Tommy Castro, prezent în premieră în România: va concerta la Brașov Jazz & Blues Festival

Tommy Castro, câștigătorul premiului B.B. King Entertainer of the Year la premiile Blues Music Awards 2023, va susține un concert în premieră absolută în România, în cadrul Brașov Jazz & Blues Festival.

Concertele din Piața Sf. Ioan vor avea loc în perioada 10-13 august, iar biletele și abonamentele sunt disponibile la vânzare pe www.biletebrasov.ro.

Tot aici vor cânta Sharrie Williams, Antonio Lizana, Rita Marcotulli, Johnny Rawls,The BluesBones, Lucy Woodward sau Alabama Mike.

Pe scena din Piața Brassai vor concerta artiști cunoscuți din România. De la Nicu Patoi, la Florin Giuglea, sau de la JazzyBIT la Berti Barbera.

De remarcat este concertul în premieră în România al trupei berlineze Move 78, ale cărei sunete distincte sunt construite ca un mix între improvizație de jazz și hip-hop pre-programat.

Intrarea la concertele din Piața Brassai este gratuită.

Pe scena principală din Parcul Central Nicolae Titulescu vor avea loc ateliere muzicale realizate de Academia de muzică Soundbox, iar seara publicul se va delecta cu concertele formațiilor brașovene The Teachers, Dalma & The Fliptones, Fusion Core sau Fernet Blues Company.

Tot în Parcul Titulescu, Scena Feel Good powered by Majorel aduce distracția în rândul tinerilor, cu evenimente precum Vinyl, Rum, Tapas & Wine sau prestația formațiilor locale UNUM.

Serile de vară din cadrul festivalului devin și mai plăcute în grădina de la JUNO, unde revin artiștii Anamaria Galea și Soul Serenade.

În zilele de 14 și 15 august, muzica gospel ajunge și în acest an la Bisericile Fortificate din Prejmer și Bod, alături de Sharrie Williams, The Princess of Gospel Rockin’ Blues.