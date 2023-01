„Doamna Oscar” a fost acuzată de misticism, dar mai târziu s-a pocăit. Dida Drăgan a iubit enorm, dar a fost părăsită pentru Silvia Dumitrescu, căreia nu-i poartă pică

Dida Drăgan este considerată una dintre cele mai bune voci din muzica pop-rock românească din toate timpurile. Cu toate că, la un moment dat, cariera sa părea să fie de neoprit, artista este rareori văzută în public, în prezent.

A avut parte de o viață plină de suișuri și coborâșuri. A suferit mult, iar într-un final pare să-și fi găsit calea, spre Dumnezeu.

Totuși, artista susține că în ceea ce privește muzica, cariera ei nu s-a sfârșit niciodată, iar asta în ciuda faptului că aparițiile ei la televiziuni sunt extrem de rare acum.

Dida Drăgan s-a pocăit alături de Bodo de la Proconsul și soția acestuia

Dida Drăgan a fost, cu câteva zeci de ani în urmă, una dintre cele mai apreciate voci pop-rock de la noi din țară.

Didina Alexandra Drăgan (pe numele său complet) s-a născut în data de 14 septembrie 1946, într-o comună din județul Dâmbovița.

De-a lungul carierei sale, Dida Drăgan a fost numită de publicul larg „vocea de flacără”, iar poetul Nichita Stănescu obișnuia să o alinte „Doamna Oscar”.

Despre artistă, inclusiv poetul Grigore Vieru, cel despre care se presupune că ar fi fost îndrăgostit de ea, spunea că „exigențele ei față de versuri, nu numai față de muzică, denotă o in­teligență și un rafinament care nu admit diletantismul și compromi­sul”.

A cântat pop, rock, jazz, blues și folk, iar în timpul anilor săi de activitate a primit 22 de premii la concursurile europene de interpretare și compoziție.

La fel ca mulți alți colegi de breaslă, și Dida Drăgan a absolvit Școala Populară de Artă din București, la clasa profesoarei Florica Orăscu, unde a fost colegă cu Aura Urziceanu, Angela Similea, Mirabela Dauer, Ioan Luchian Mihalea și Mihai Constantinescu.

Totuși, artista a ales, la un moment dat, să se pocăiască, iar anunțul a fost făcut chiar de solistul trupei Proconsul.

„Este adevărat, m-am pocăit și botezat aproximativ acum 7 luni, împreună cu soția mea, Loredana, și Dida Dragan, în Biserica Râul Vieții de către Pastorul Răzvan Mihăilescu, un om ales!”, a declarat, în anul 2010, Bodo de la trupa Proconsul, pentru site-ul site-ul crestintotal.ro.

În anii ce au urmat acestei declarații, Proconsul și Dida Drăgan au cântat împreună mai multe melodii cu un puternic caracter religios.

„Am avut nenumărate depresii, dar sunt o mare credincioasă. Dumnezeu nu m-a lăsat! Niciodată nu mi-a fost ușor. Trebuie să recunosc, am vrut să-mi iau viața de mai multe ori.

Unul dintre momente a fost atunci când m-au acuzat pentru ce nu am făcut. Am fost acuzată de misticism, când am luat premiu cu piesa Reaprindeți candela. Mergeam la biserică, e adevărat. Am făcut două operații grele, cu anestezie generală, în doar două săptămâni. Am crezut că plec pe câmpiile cerești”, a spus, la rândul ei, artista.

Nu-i poartă pică Silviei Dumitrescu, în ciuda a ceea ce s-a scris în ziare

În prezent, Dida Drăgan face constant naveta între Elveția și România. Într-un interviu, artista a declarat: „Da, am regrete în viață! Cel mai mare regret este că multă vreme am fost încuiată la sertar. Am fost un artist tare cuminte. Mie nu îmi place să bat toba în public.

Îmi place liniștea! Sunt o femeie foarte cuminte. Nu mă duc la baruri sau la nu știu ce petreceri! Nu am timp de așa ceva. Nici nu îmi doresc să fiu altfel pentru că nu îmi permite programul!

Sunt o persoană foarte strictă în tot ceea ce fac: versurile, piesele… totul trebuie să iasă perfect. Acum sunt în România, dar o să plec peste câteva zile în Elveția și după iar mă întorc aici.

Nu o să stau mult acolo. Eu nu am cum să nu vin aici, aici este casa mea. Dacă te gândești la câte premii am luat în viața asta, în urma efortului pe care l-am depus! Aici este casa mea! Eu nu am plecat niciodată din România și nici nu voi face asta”.

Ce-i drept, artista apare foarte rar în public, declarându-se extrem de selectivă, atunci când vine vorba despre emisiunile televizate, însă când o face, nu ratează ocazia de a-și încânta publicul cu vocea ei unică.

A avut parte de multe suișuri și coborâșuri, însă a reușit să le depășească pe toate, inclusiv pe cele din dragoste.

„Am ales pe cine nu trebuia. Nu m-a ales nimeni pentru femeia care sunt. O singură dată am fost îndrăgostită cu adevărat. Atunci am înţeles ce înseamnă să-ţi fugă pământul de sub picioare, să nu mai ştii cum te cheamă şi să-ţi bată inima ca un fluture”, spunea Dida Drăgan, la un moment dat.

Ea a avut o relație cu Florin Ochescu, însă acesta a părăsit-o pentru Silvia Dumitrescu, cu care a făcut și un copil.

„Știu că se spune că ea mi-ar fi furat bărbatul. El este tatăl băiatul meu, este un tată implicat, am rămas în relații bune. Fiul nostru este traducător, a studiat în Elveția, dar s-a întors în România, păcat că nu continuă activitatea noastră muzicală, este tare talentat, ne-a moștenit.

Nu Silvia Dumitrescu mi-a furat bărbatul, Florin Ochescu a ales-o, eu am rămas cu copilul nostru, de doar trei ani. Care e problema? Eu nu o să acuz niciodată pe nimeni, ce a fost, a fost!”, a încheiat artista.