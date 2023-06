Festivaluri 2023: cum te distrezi vara asta la Untold, Saga, Neversea și altele

Ca în fiecare an, Summer Well propune un lineup de excepție: Florence + The Machine, Yungblud, Röyksopp, Tom Grennan, SG Lewis, 070 Shake, Saint Levant, Lime Cordiale, Biig Piig, Baby Queen, Tommy Genesis, Cassia, Acid Arab (live), July Jones, Thus Love, Kid Francescoli, Ayrtn, Stefan Costea – sunt numele anunțate până acum.

Summer Well 2023 promite: trei zile de festival – 11, 12 și 13 august – patru scene, plus noi zone de muzică și entertainment, instalații de artă, food court, curatoriat cu accent pe street food, after parties și, pentru al cincilea an consecutiv, nume impresionante pe scena dedicată de hip-hop & trap. Toate acestea, la 30 de minute distanță de București, pe 24 de hectare de pădure și lacuri.

Brașov Jazz & Blues Festival 2023

Dacă ești pasionat de muzică clasică, iar muzica electronică nu e chiar pe placul tău, în perioada 10 – 15 august, la Brașov, te așteaptă seri răcoroase pe ritmuri de jazz și blues. Cea de-a XI-a ediție Brașov Jazz & Blues Festival va avea scena principală în Piața Sf. Ioan, unde vor urca peste 30 de artiști, din opt țări.