Bill Gates își dezvăluie modelul, omul care l-a influențat cel mai mult și fotografia cea mai importantă

Bill Gates continuă să fie unul dintre cei mai influenți oameni de pe planetă și unul dintre cei mai bogați, dar ca orice persoană de nivelul lui, la un moment dat, și-a luat inspirația de la cineva. De curând, miliardarul și-a dezvăluit modelul în viață și nu are nicio legătură cu tehnologia.

Deși a influențat la rândul său foarte mulți tineri să intre în domeniul tehnologiei și să se apuce de calculatoare, într-o formă sau alta, Bill Gates și-a luat și el influența de undeva. ”Nu voi uita niciodată exemplul pe care l-a definit”, a spus de curând cofondatorul Microsoft despre fostul președinte sud-african Nelson Mandela.

Anul trecut, s-au aniversat 104 ani de la nașterea lui Nelson Mandela, iar Gates a profitat de ocazie pentru a insistat pe faptul că ”moștenirea lui rămâne veșnică, reamintind faptul că este posibil să rezolvi marile provocări”. Miliardarul american a insistat pe faptul că l-a admirat întotdeauna pe fostul președinte sud-african pentru curajul său de a lupta împotriva apartheidului.

Din câte se pare, Gates l-a cunoscut personal pe Mandela în contextul eforturilor sale de a lupta împotriva HIV/SIDA. Interesant este însă că fotografia care l-a impresionat cel mai mult cu liderul sud-african nu este una în care se află și el, ci tatăl său, Bill Gates Sr. Imaginea pe care o poți vedea mai sus a fost realizată în 2002 și, pe lângă tatăl lui Bill Gates, îi înfățișează pe fostul președinte american Jimmy Carter și Nelson Mandela. Cei trei au în brațe câte un copil infectat cu HIV. Imaginea era menită să desființeze mitul conform căruia te poți infecta cu acest virus doar prin atingere.

”Dl Mandela a demonstrat modul în care putem lupta pentru progres, diminuarea stigmatelor și răspândirea speranței. A jucat un rol crucial în progresul împotriva HIV/SIDA”, a spus Gates. „Nu voi uita niciodată exemplul pe care l-a dat”.

This is one of my favorite photos ever. My dad, Mr. Mandela, and President Jimmy Carter hold infants born with HIV to dismiss the fear and stigma around touching people who live with the disease. pic.twitter.com/uD91AEVHsf

— Bill Gates (@BillGates) July 18, 2022