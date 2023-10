Avatar: Frontiers of Pandora s-ar putea să te cucerească: Ce are special jocul creat de Ubisoft

După aproximativ 30 de minute cu Avatar: Frontiers of Pandora, poți fi cucerit. Muzica superbă, vegetația luxuriantă și interfața jocului te atrag în interpretarea lui Ubisoft asupra tărâmului incredibil al Pandorei.

Călătoria până la colonia ikran este punctul culminant în primele două ore ale jocului, urmate îndeaproape de șansa de a explora Pandora. A-l chema pe noul tău prieten irkan zburător să intre și să te salveze în aer este palpitant, iar companionul tău poate ateriza aproape oriunde.

Avatar: Frontiers of Pandora, un univers fascinant

Avatar: Frontiers of Pandora este un joc de aventură de la studioul Ubisoft Massive Entertainment. Este o parte canonică a universului fictiv al lui James Cameron și are loc cu puțin timp înainte de evenimentele din Avatar: The Way of Water, continuarea filmului original din 2009. Frontiers of Pandora trebuia inițial să sosească cam în aceeași perioadă cu The Way of Water, dar Ubisoft a împins lansarea înapoi până în acest an.

Oricât de mult succes au avut filmele Avatar la box office, cu greu au avut un impact cultural de durată. Am văzut Avatar de trei ori în cinema și de mai multe ori acasă, datorită spectacolului său captivant, dar am uitat aproape totul în decurs de un an și a trebuit să-l revăd înainte de a viziona continuarea mult întârziată. Apreciez „vrăjitoria” tehnică și imaginile uimitoare ale filmelor, precum și punctele lor esențiale despre ecologism și colonialism, dar intrigile sunt în mare parte rudimentare.

Cu mai mult timp și domeniu de aplicare, jocul are șansa de a spune o narațiune mai bogată. Personajul tău și alți câțiva Na’vi au fost răpiți la o vârstă fragedă și au fost instruiți să servească sub RDA, o operațiune militară umană care recoltează resurse de la Pandora. Ceva nu merge bine și protagonistul este pus în criosomn de urgență. După ce te-ai trezit 15 ani mai târziu, ești efectiv un străin și trebuie să reînveți căile Na’vi.

Aceasta este o configurație care atrage efectiv jucătorul ca cineva care trebuie să înțeleagă treptat cum funcționează totul. Desigur, ca unul dintre Na’vi, te vei confrunta cu RDA și vei încerca să-i alungi din Pandora. Iar restul vei descoperi, dacă decizi să dai o șansă jocului creat de Ubisoft.