VIDEO Următorul Avatar va fi un joc video, nu continuarea mult așteptată a filmului: când se lansează Frontiers of Pandora

Avatar este una dintre cele mai importante și profitabile francize din ultimele decenii. Filmul din 2009 continuă să fie în topul încasărilor din toate timpurile, iar în curând va avea parte de o continuare sub forma unui joc video.

În teorie, James Cameron lucrează de mai bine de un deceniu la o serie de filme a căror acțiune se petrece în universul Avatar. Nu mai puțin de patru filme Avatar sunt produse concomitent de către faimosul scenarist și regizor din spatele unor producții precum Titanic, Terminator sau Aliens. Ele urmează să se lanseze în 2022, 2024, 2026, 2028, dacă nu cumva vor mai avea parte de numeroase amânări, la fel ca în trecut.

Un pic mai sigură decât un viitor film este însă lansarea Avatar: Frontiers of Pandora. Acesta este un joc video dezvăluit de curând de Ubisoft printr-un trailer pe care îl poți vedea mai jos. Jocul ar urma să se lanseze în 2022 ca parte din campania de promovare pentru lung metrajul Avatar 2 al lui Cameron. Cea mai nouă dată de lansare pentru următorul film din același univers este 16 decembrie 2022. Jocul va apărea probabil cu câteva luni înainte, deși o dată oficială nu a fost făcută public.

Avatar: Frontiers of Pandora este dezvoltat de Massive Entertainment și publicat de Ubisoft. Jocul va fi disponibil pe PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, Luna și Stadia. În cazul în care nu era evident din listare, din păcate, acesta va fi unul dintre jocurile pe care nu le mai poți experimenta pe PlayStation 4 sau Xbox One.

Particularitățile poveștii nu sunt momentan cunoscute, dar se pare că discutăm de un joc de aventură first-person, iar jucătorul va fi un membru al comunității Na`vi care călătorește prin teritoriile Western Frontiers of Pandora, o zonă pe care nu ai mai văzut-o în film. În mod previzibil, conflictul tău va fi pe două fronturi, cu natura și animalele ciudate pe de o parte, cu oamenii din forțele RDA pe cealaltă. Titlul va fi realizat cu motorul grafic Snowdrop, la fel ca The Division, South Park: The Fractured But Whole și Starlink: Battle for Atlas.