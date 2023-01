Avatar 2 a ajuns în zona de siguranță: ce încasări are și ce înseamnă asta pentru viitoarele filme

Cel mai nou blockbuster venit de la James Cameron, Avatar: The Way of Water, a încasat oficial suficient pentru a intra în zona de siguranță.

Mai exact, Calea Apei a bifat 1 miliard de dolari la nivel internațional și a reușit să depășească Black Panther: Wakanda Forever cu 440 de milioane de dolari, ceea ce nu este o surpriză, deoarece a câștigat jumătate de miliard de dolari după numai o săptămână în cinematografele.

Fenomenul Avatar: Calea Apei este de neoprit

Dacă va continua așa, Avatar: The Way of Water ar trebui să poată bifa și pragul de 2 miliarde de dolari, adică o nouă piatră de hotar pentru Cameron și echipa sa.

Avatar: The Way of Water este pe cale să devină unul dintre filmele cu cele mai mari încasări din toate timpurile, pe baza câștigurilor sale. A trecut deja de Avengers: Age of Ultron (care a câștigat 1,403 miliarde de dolari) și Frozen II (care a câștigat 1,45 de miliarde de dolari).

După ce Top Gun: Maverick a devenit filmul numărul 1 din 2022, continuarea Avatar are șanse să depășească acest record, chiar dacă nu neaparat pentru 2022.

Cu încă trei sequele Avatar în dezvoltare, Avatar: The Way of Water a avut ca scop doborârea unor recorduri de box office pentru a face producția să merite, din punct de vedere financiar.

Vestea bună este că următoarele filme Avatar au șanse reale să devină, la rândul lor, extrem de apreciate. În contextul banilor încasați până acum, se pare că efortul creării continuărilor nu este unul degeaba. James Cameron a pariat periculos, însă a câștigat, din câte se poate observa.

Trebuie reamintit că Avatar 3 a fost filmat în paralel cu Avatar 2, astfel că, în perioada următoare, s-ar putea să avem parte de noi surprize.

Totuși, până la lansarea Avatar 3, să ne mai bucurăm un pic de prezent. Dacă nu ai văzut până acum Calea Apei, află că rulează, în acest moment, în cinematografe.