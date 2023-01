Avatar 2, mai tare ca Harry Potter: ce recorduri a bătut Calea Apei în cinematografe

Avatar: Calea Apei a reușit să intre în top 15, în ceea ce privește încasările, din toate timpurile, la nivel mondial, fiind acum deasupra Harry Potter cu mult.

The Way of Water s-a lansat în data de 16 decembrie, după 13 ani de la primul film.

În timp ce Avatar 2 continuă să depășească etape financiare, este, de asemenea, lăudat nu numai pentru utilizarea inovatoare a tehnologiei de captare a mișcării pentru a aduce Pandora la viață, cât și pentru mesajele puternice pe care le propagă în scenariu.

Avatar: Calea Apei, un succes absolut

În ceea ce privește situația sa din cinema, filmul a depășit Pantera Neagră (1,382 miliarde de dolari) și Star Wars Episode VIII: Ultimul Jedi (1,332 miliarde de dolari) și a scos Harry Potter din top 15.

James Cameron a spus, la un moment dat, că Avatar 2 ar trebui să încaseze peste 2 miliarde de dolari pentru a fi considerată un succes. Nu mai are mult până aici.

Avatar: The Way Of Water s-a menținut extrem de bine în al treilea weekend de lansare, deoarece cele 66,8 milioane de dolari pe trei zile a reprezentat de fapt o creștere de patru procente față de weekendul precedent. A fost al patrulea film cu cele mai mari încasări de weekend din istorie.

Vestea bună este că, dacă îți place Avatar, urmează alte trei continuări. Al treilea a fost deja filmat în același timp cu al doilea.

Spre deosebire de pauza anterioară, Avatar 3 se va lansa la doar doi ani după Calea Apei. Cameron a dezvăluit că următorul „episod” va duce povestea într-un cadru complet nou.

Cunoscutul regizor a mai menționat că, de vreme ce Na’Vi au fost centrul moral incontestabil în primele două filme, Avatar 3 va răsturna această idee, indicând că „oamenii cenușii” ar putea fi antagoniștii.

Cameron a adăugat că intenționează să exploreze „lumi noi” în următoarele sequele și că aceste versiuni viitoare vor fi cele mai bune părți din saga Avatar.

Desigur, rămâne de văzut dacă acest lucru se va întâmpla.