James Cameron, mai tare ca Marvel: cum va depăși Avatar 2 Spider-Man: No Way Home

După încă un weekend în fruntea topurilor din cinematografe, Avatar: The Way of Water urmează să depășească, în curând, încasările record obținute de Spider-Man: No Way Home.

În Calea Apei îi poți vedea pe Sam Worthington și Zoe Saldaña în rolul lui Jake Sully și, respectiv, Neytiri, alături de Sigourney Weaver, Stephen Lang, Jermaine Clement și Kate Winslet.

În acest film, Jake și Neytiri călătoresc prin apele Pandorei alături de familia lor, explorând fauna sălbatică și civilizațiile Na’vi care locuiesc acolo, în timp ce se confruntă cu o serie de probleme.

Avatar: Calea Apei pare de neoprit în cinematografe

Avatar: The Way of Water a continuat să triumfe în cinematografe și al cincilea weekend.

Pe parcursul weekendului care tocmai s-a încheiat, încasările pentru Avatar: The Way of Water au atins 1,894 miliarde de dolari, apropiindu-se de 1,921 miliarde de dolari, sumă obținută de Spider-Man: No Way Home (care este, în prezent, al șaselea film cu cele mai mari încasări la nivel mondial).

Avatar 3 a fost filmat simultan cu The Way of Water, iar Cameron a susținut că această continuare ar trebui să funcționeze incredibil de bine pentru ca Avatar 4 și 5 să intre în producție.

Cu toate acestea, regizorul a mai spus că Avatar 2 poate fi considerat un real succes abia după ce bifează 1,5 miliarde de dolari, iar acest barem a fost deja depășit, din câte se poate observa.

Ca atare, având în vedere că Avatar: The Way of Water continuă să domine cinematografele, pare inevitabil ca filmul să depășească 2 miliarde de dolari în următoarele câteva săptămâni.

Cu toate că, la ora actuală, la cinema poți vedea și alte producții de succces, cum ar fi, spre exemplu, M3GAN și Puss in Boots: The Last Wish, Calea Apei a continuat să se mențină pe primul loc, câștigând enorm și atingând profituri de 562,9 milioane de dolari numai în cinematografele din SUA.