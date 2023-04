Anunțul făcut de Sony: PlayStation Plus renunță la 10 jocuri, care sunt acestea

Abonații PlayStation Plus sunt pe cale să piardă zece jocuri de pe platformă.

În acest moment, majoritatea membrilor PS Plus sunt probabil mai concentrați pe titlurile care vor veni în serviciu luna viitoare. Și în timp ce Sony a dezvăluit deja care va fi primul joc major pentru abonații PS Plus Essential în aprilie 2023, compania din spatele mărcii PlayStation a făcut acum lumină asupra a ceea ce va pleca în curând.

Zece jocuri în total sunt setate să iasă în curând din „Catalogul de jocuri”, care este disponibil pentru membrii PlayStation Plus Extra și Premium. Dintre această listă de titluri, trei din cele zece se întâmplă să fie disponibile doar pentru cei din Europa. Ca atare, lista completă a pierderilor va depinde de teritoriul în care locuiești. Deocamdată, nu se știe când vor dispărea definitiv aceste jocuri PS Plus, dar ar trebui să aflăm mai multe detalii în următoarele zile.

Lista completă

Lista completă a jocurilor care urmează să dispară de pe PS Plus în aprilie:

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

Marvel Puzzle Quest: Dark Reign

The Caligula Effect: Overdose

The Wonderful 101 Remastered

Gabbuchi

Croixleur Sigma

2Dark

Zanki Zero: Last Beginning (doar în Europa)

Steins;Gate Elite (doar în Europa)

428: Shibuya Scramble (doar în Europa)

Una peste alta, nu există multe pierderi majore în acest grup care ar trebui să deranjeze abonații PS Plus. Marvel Puzzle Quest, The Wonderful 101 și Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 sunt probabil cele mai notabile jocuri ale grupului care vor pleca, dar niciunul dintre aceste titluri nu este cel mai probabil unul care i-a convins pe membrii PS Plus să se aboneze la serviciu.

Din această cauză, se pare că noile completări pe care PS Plus ajunge să le strângă în luna viitoare să fie mult mai bune în comparație cu acele jocuri care ies.