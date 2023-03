PlayStation Plus continuă lupta cu Xbox Game Pass: ce jocuri adaugă Sony gratuit

„Ghostwire Tokyo”, două titluri Life is Strange și „Untitled Goose Game” fac, de asemenea, parte dintr-o altă listă puternică.

După ce a tachinat câteva dintre titluri în timpul recentului eveniment State of Play, Sony a dezvăluit lista completă de completări la catalogul PlayStation Plus Extra și Premium pentru luna martie. Se pregătește să fie încă o lună puternică pentru serviciu.

Tchia va fi doar al doilea joc care va debuta pe PS Plus Extra la data lansării, după Stray. Este o aventură sandbox cu aspect superb în care poți prelua și controla animale și obiecte, probabil într-un mod mult mai puțin sinistru decât în Prey. Când simți nevoia să faci o pauză de la explorarea lumii inspirate din Noua Caledonie, poți scoate un ukulele complet care poate fi utilizat.

De asemenea, pe 21 martie vine în bibliotecă Uncharted Legacy of Thieves Collection. Include Uncharted 4: A Thief’s End și Uncharted: The Lost Legacy, ambele remasterizate frumos pentru PS5. Life Is Strange: True Colors și Life is Strange 2 se vor alătura jocului original, iar Life is Strange: Before the Storm, de asemenea.

Și mai multe jocuri

Celelalte jocuri care vor ajunge în catalogul PS Plus Extra și Premium luna aceasta sunt:

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Ghostwire Tokyo (care vine și pe Xbox Game Pass în aprilie)

Immortals Fenyx Rising

Dragon Ball Z: Kakarot

Street Fighter V Champion Edition

Untitled Goose Game

Final Fantasy Type-0 HD

Rage 2

Neo: The World Ends with You

Haven

Abonații premium vor obține în curând acces la câteva jocuri mai vechi fără costuri suplimentare. Sony va adăuga Ridge Racer Type 4, Ape Escape 2 (ambele PS1) și Siphon Filter: Dark Mirror (PSP) pe 21 martie.

În dezavantaj, se pare că mai multe jocuri părăsesc catalogul Extra la aceeași dată. Monster Energy Supercross – Jocul video oficial 5, Override 2: Super Mech League, Danger Zone, Dungeons 2, Ghost of a Tale, The Vanishing of Ethan Carter, Velocibox, Victor Vran: Overkill Edition și WWE 2K22 nu vor mai fi jucate prin intermediul serviciu de abonament după această dată.

Între timp, Sony a dezvăluit primul joc pe care toți membrii PS Plus îl vor putea revendica în aprilie. Meet Your Maker, un joc intrigant de construire a fortărețelor și de pradă de la studioul Dead by Daylight Behavior Interactive, va fi disponibil la nivelul Esențial în ziua de lansare din 4 aprilie.