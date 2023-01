Americanul care a revoluționat mâncarea de stradă din inima Bucureștiului: afacerea cu potențial de milioane

Street food-ul (mâncarea de stradă) este foarte populară în ultimul timp. La festivaluri, la concerte, oamenii se îngrămădesc să mănânce ceva, în timpul petrecerii.

„Street-food american” înseamnă burgeri, însă puține locații din București au în menu adevăratul street food specific Statelor Unite: corndogs, funnel cakes și alte produse ”deep fried”, adică prăjite într-o baie de ulei.

The Corndog Caravan a fost deschis Jeff Erickson, anul trecut și se bazează exclusiv pe această categorie de mâncare ”de carnaval”, cum o numește patronul american.

The Corndog Caravan este o bucătărie de mici dimensiuni aflată în aceeași curte cu barul de bere Hop Hooligans Taproom, aflat în zona Parcului Grădina Icoanei din București.

”Îmi place foarte mult România, dar sincer nu am fost impresionat de burgerii din București, cu una sau două excepții. Nimic nu mi s-a părut însă că ar îngloba esența burgerului și al carnival food-ului american, așa că am decis să deschid The Corndog Caravan. Produsul esențial pe care îl vindem este corndog-ul, dar trebuie să recunosc că interesul cel mai mare este pentru burgeri. Bucureștenii sunt foarte interesați de burgeri”, spune Jeff Erickson, citat de Wall-street.