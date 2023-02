Aici sunt românii care știu să facă bani: își înmulțesc averile de la un an la altul, iată rețeta succesului în 2023

Avem o situație economică dificilă în țară, iar milioane de români își duc traiul greu, cu dificultăți financiare de la o lună la alta. Totuși, există și persoane ce știu să-și înmulțească banii și să-și sporească averea, iar ele sunt prezente pe piața de capital.

Piața de capital din România rămâne, în continuare, poate cea mai bună soluție pentru a dobândi independența financiară. Trebuie să știm că bursa noastră e puternică, iar rezultatele sale se materializează în performanțe financiare reale pentru investitori, ce se bucură de randamente crescute, în această perioadă de criză a inflației.

Anul 2023 debutează excepțional pe piața noastră de capital. Prima luna din 2023 s-a încheiat cu un avans de peste 4% pentru companiile listate la Bursă de Valori București (BVB) și incluse în indicele BET, care reflectă evoluția celor mai lichide 20 de companii.

De asemenea, se pare că numărul investitorilor prezenți pe piață de capital a continuat să crească și a ajuns la 133.000 la finalul anului trecut.

Fă cunoștință cu românii care știu să facă bani din piatră seacă

„Piața de capital a început anul foarte bine, iar companiile listate s-au bucurat de aprecieri ale prețurilor, indicele BET având o creștere de 4%. Rundele de finanțare derulate prin piață de capital continuă, deja am avut o prima listare în acest an cu obligațiuni corporative în valoare de aproape jumătate de miliard de lei și avem semnale clare că mai multe companii se pregătesc de listare.

România a început demersurile pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) și îndeplinirea cu succes a acestui parcurs va aduce un plus de valoare tuturor companiilor românești care vor înțelege că printr-o mai bună guvernanță corporativă pot avea acces la importante resurse de capital deținute de investitorii internaționali”, punctează Radu Hanga, Președinte BVB.

La rândul său, Adrian Tănase, CEO BVB, susține că o serie de proiecte concrete pentru îmbunătățirea relației cu investitorii și de creștere a lichidității acțiunilor listate la bursă au fost deja demarate în acest an.

„Împreună cu BERD am lansat „Investor Relations and Liquidity Support Programme” și recent am completat platforma BVB Research cu o secțiune dedicată investitorilor individuali.

Cererea oficială de autorizare a Contrapartii Centrale a fost depusă la ASF, documentație ce conține peste 150 de documente însoțite de traducerile acestora în limba engleză. Urmăm pașii care sunt impuși de reglementări și, în final, această aplicație va fi evaluată la nivelul colegiului ESMA. Avem că target operaționalizarea CCP în trimestrul IV al acestui an”, relatează acesta.