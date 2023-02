Produsele care costă sub 5 lei apar luni la Lidl România. Va fi bătaie pe ele, prețurile sunt imbatabile

Lanțul de magazine Lidl ocupă și în acest an primul loc, când vine vorba de prețurile produselor comercializate. Așa se face că românii vor avea parte de produsele care costă sub 5 lei și care apar luni la Lidl România. Va fi bătaie pe ele, având în vedere că prețurile sunt imbatabile.

Lidl România și în 2023 nu are concurență

Așa cum scriam recent, gigantul Lidl a fost recunoscut în 2022 ca retailerul cu cele mai bune 8 produse din lume, fiind premiat pentru cel puțin 8 sortimente de bârnzeturi din gama marcă proprie. Și pentru a dovedi acest lucru, în magazinele din România, Lidl va aduce inclusiv aceste produse premiate, dar partea interesantă este câ vor fi la cele mai mici prețuri de pe piață, deși fac parte din gama premium a retailerului.

Pe de altă parte, și în 2023, Lidl România se menține în poll-position când vorbim de prețuri, indiferent de ce produse ar comercializa, având în continuare prețurile extrem de mici, în comparație cu competitorii săi din piață, incluzându-l aici și pe fratele mai mic, Kaufland.

Conform celor mai recente date statitice, înclusiv în această lună Lidl a fost cel mai ieftin supermarket, potrivit celei mai recente analize care compară costul unei liste de cumpărături medii. Așa se face că astăzi, ca o dovadă a acestui statut, vorbim de produsele care costă sub 5 lei și care apar luni la Lidl România. Produsele vor putea fi regăsite pe rafturi începând de luni 13 februarie.

Produsele care costă sub 5 lei apar luni la Lidl România

De luni, 13 februarie, sub denumirea campaniei de „Totul sub 5 lei”, retailerul aduce cel puțin 11 produse, toate având prețuri sub 5 lei, așa cum, de altfel, se anunță și în campanie. La o consultare a listei cu produsele sub 5 lei de la Lidl România, regăsim, de exemplu, odorizant cu fitil pentru cameră, cu un discount de 44%, și se vinde cu 4,99 lei. Din aceeași gamă regăsim de luni și gel de duș, marca Cien, cu un discount de 33%, și pe care-l veți putea cumpăra la doar 3,99 lei.

Lista cu produsele sub 5 lei care apar luni la Lidl România mai curpinde și produse alimentare, semipreparate sau mezeluri. Astfel că, de exemplu, dacă ai chef de un hering în sos de roșii, Lidl ți-l va oferi la doar 2,99 lei, cu un discount de 25%.

În aceeași listă găsesști și lapte UHT de la Pilos, la doar 4,99 lei și cu cel puțin 12% discount, sau chipsurile coapte ondulate de la Snack Day, vândut la 4,99 lei. În oferta cu produsele sub 5 lei și care apar luni la Lidl România regăsim fasole bătută la 3,99 lei, brânză proaspătă de vaci la 4,99, lapte bătut la doar 4,19 lei, sau din gama de mezeluri oferta conține și mușchi file crud-uscat la 4,99 lei, parizer feliat la doar 3,99 lei sau crenvurști Pikok la 4,99 lei. Dacă nu te-am convins, poți consulta oferta Lidl, ulterior te poți decide ce vrei să cumperi.