A murit Lisa Marie Presley, fiica lui Elvis Presley, la doar 54 de ani. Care a fost cauza decesului

Lisa Marie Presley, cântăreața și singurul copil al lui Elvis și Priscilla Presley, a murit la vârsta de 54 de ani, după ce aceasta a fost internată de urgență la spital, joi.

Fiica lui Elvis Presley, Lisa Marie Presley a decedat la vârsta de 54 de ani. Mama sa, în vârstă de 77 de ani, a confirmat decesul acesteia.

„Cu inima grea trebuie să împărtășesc vestea devastatoare că frumoasa mea fiică Lisa Marie ne-a părăsit. Ea a fost cea mai pasionată, puternică și iubitoare femeie pe care am cunoscut-o vreodată. Solicităm confidențialitate în timp ce încercăm să facem față acestei pierderi profunde. Vă mulțumesc pentru dragoste și rugăciuni. În acest moment nu vor mai fi comentarii.”, a spus Priscilla Presley într-un comunicat.

Presley a fost dusă la spital din casa ei din Calabasas, California, după ce a suferit un stop cardiac. Mama ei le-a cerut fanilor să se roage pentru aceasta, într-o declarație emisă atunci când știrea a apărut pentru prima dată, publicată de TMZ.

Artista a apărut alături de mama ei la ceremonia de decernare a premiilor Globurilor de Aur din Los Angeles cu două zile înainte de a fi spitalizată. În noaptea aceea, actorul Austin Butler a câștigat cel mai bun actor într-o dramă cinematografică pentru interpretarea sa în rolul Regelui, în filmul biografic al acestuia.

Născută în Memphis, Tennessee, în 1968, Presley este singurul copil al lui Elvis și Priscilla Presley. Când părinții ei au divorțat, Presley s-a mutat cu mama ei în Los Angeles, dar s-a întors la casa tatălui ei din Memphis, Graceland.

Când Elvis a murit în 1977, fiica acestuia, în vârstă de nouă ani, a devenit moștenitoarea averii acestuia alături de bunicul ei, Vernon Presley, și străbunica ei, Minnie Mae Hood Presley. Când avea 25 de ani, Lisa Marie Presley era singurul moștenitor supraviețuitor, avere evaluată la 100 de milioane de dolari. În 2005, ea a vândut majoritatea acțiunilor de afaceri ale proprietății către Industrial Media, dar a păstrat controlul asupra Graceland.

În 1997, Presley a lansat Don’t Cry Daddy în duet cu vocea tatălui ei, pentru a marca cea de-a 20-a aniversare de la moartea acestuia. Mai târziu, ea a urmat drumul tatălui ei în muzică, lansând trei albume: To Whom It May Concern (2003), Now What (2005) și Storm & Grace (2012).

Presley a fost căsătorită de patru ori. Prima căsnicie a fost alături de muzicianul Danny Keough între 1988 și 1994, cu care a avut doi copii: actorul Riley Keough și Benjamin Keough, care și-a luat viața în 2020, în vârstă de 27 de ani. Într-un eseu pentru People în 2022, Presley a scris că se simțea „distrusă” în urma sinuciderii fiului ei.

Keough și Presley au rămas prieteni apropiați după divorțul lor, Keough locuind în casa de oaspeți de pe proprietatea ei până la moartea ei. TMZ a raportat că Keough a încercat să o resusciteze pe aceasta până la sosirea medicilor.

Lisa Presley s-a căsătorit cu cântărețul Michael Jackson la 20 de zile după ce a divorțat de Keough, dar au divorțat 18 luni mai târziu. În acel timp, Lisa Marie Presley l-a convins pe Jackson să soluționeze acuzațiile de molestare a copiilor în afara instanței și să meargă la dezintoxicare pentru abuzul de droguri.

„Am crezut că nu a făcut nimic rău și că a fost acuzat în mod greșit și, da, am început să mă îndrăgostesc de el. Am vrut să-l salvez. Am simțit că o pot face.”, a spus ea mai târziu unui biograf al lui Jackson.

În 2000 s-a logodit cu muzicianul John Oszajca, dar au încheiat relația după ce l-a întâlnit pe actorul Nicolas Cage la o petrecere. Cage și Presley s-au căsătorit în august 2002, dar Cage a cerut divorțul în noiembrie. Presley s-a căsătorit cu chitaristul și producătorul ei de muzică Michael Lockwood în 2006 și au avut fiice gemene, Harper și Finley. Fiica lui Presley a cerut divorțul după 10 ani de căsnicie.

În 2011, a fost onorată de guvernatorul din Tennessee și primarul din New Orleans pentru eforturile sale caritabile. Lisa Marie Presley a vorbit deschis despre lupteele ei cu dependența de opioide, scriind că a devenit dependentă după nașterea gemenelor ei în 2008. A fost scientologist timp de aproximativ două decenii, dar se pare că a renunțat în 2014.