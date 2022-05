Lisa Marie Presley, primele reacții: ce părere are fiica regelui despre Elvis, viitorul film biografic

Lisa Marie Presley a vorbit, în premieră, despre noul film, Elvis, al lui Baz Luhrmann și a dezvăluit care au fost reacțiile ei și ale familiei sale, după ce au vizionarat pelicula împreună.

Viitorul film biografic va relata viața și cariera muzicianului, punând accent pe începuturile acestuia: cum a învățat rock and roll în copilărie, ca mai apoi să devină una dintre cele mai importante vedete ale tuturor timpurilor. Elvis va explora, de asemenea, relația complicată pe care artistul o avea cu managerul său, colonelul Tom Parker și modul în care acest lucru i-a afectat viața personală.

Austin Butler joacă rolul lui Elvis Presley, alături de Tom Hanks în rolul lui Tom Parker. Din distribuție mai fac, de asemenea, parte Helen Thomson, Richard Roxburgh, Olivia DeJonge, Luke Bracey, Natasha Bassett, Kodi Smit-McPhee, Kate Mulvany și Kelvin Harrison Jr.

Cu toate că ideea producției unui film despre viața lui Presley este veche de aproape un deceniu, Luhrmann a intrat, pentru prima dată, în discuții pentru regie în 2014, deși totul a început să prindă contur abia în 2019, când Tom Hanks s-a alătura echipei, astfel că a întregit imaginea unui viitor cu mari șanse la succes.

După o întârziere inițială a producției din cauza faptului că Tom Hanks și soția sa, Rita Wilson, s-au infectat cu COVID-19, filmările pentru pelicula Elvis s-au încheiat, într-un sfârșit, la începutul anului 2021.

Vei putea vedea filmul în cinematografe începând cu data de 23 iunie 2023.

Lisa Marie Presley a vorbit, pe Twitter, despre filmul Elvis

Până la lansarea oficială din iunie, poți citi ceea ce a scris Lisa Marie Presley despre pelicula care vorbește în imagini despre tatăl ei, marele Elvis Presley. Conform acesteia, filmul a reușit să surprindă viața regelului într-un mod respectuos, ea lăudând, de asemenea, atât regizorul, cât și actorii care fac parte din distribuție, inclusiv pe Austin Butler, cel care îl readuce la viață pe Elvis.

Hello, I haven’t posted in quite some time because there really isn’t much to say, as I’m and will forever be mourning the loss of my son. Navigating through this hideous grief that absolutely destroyed & shattered my heart and my soul into almost nothing has swallowed me whole. — Lisa Marie Presley (@LisaPresley) May 14, 2022

However, that being said, I do want to take a moment to let you know that I’ve seen Baz Luhrmann’s movie “Elvis” twice now. Let me tell you that it is nothing short of spectacular. Absolutely exquisite. Austin Butler channeled and embodied my father’s heart & soul beautifully. — Lisa Marie Presley (@LisaPresley) May 14, 2022

In my humble opinion, his performance is unprecedented and FINALLY done accurately and respectfully. (If he doesn’t get an Oscar for this, I will eat my own foot, haha.) pic.twitter.com/qrcj3N1yhy — Lisa Marie Presley (@LisaPresley) May 14, 2022