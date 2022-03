Zelenski a vorbit despre negocierile de pace cu Rusia. Nu există nicio șansă să se ajungă la un acord: „Doar vorbe”

Negocierile cu Rusia sunt în desfășurare, dar sunt „doar cuvinte”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un mesaj video postat pe rețelele de socializare miercuri seară. „Da, avem un proces de negocieri, dar sunt doar cuvinte, fără nimic concret”, a spus Zelenski.

Zelenski a spus că „presupusa retragere” a trupelor ruse de la Kiev și Cernihiv nu este o retragere, ci un rezultat al muncii armatei ucrainene.

El a continuat spunând că trupele ruse se concentrează în regiunea Donbas pentru noi atacuri, spunând că ucrainenii sunt „pregătiți pentru asta”.

Zelenski a îndemnat publicul să nu critice performanța forțelor armate ucrainene.

⚡️Zelensky: ‘We don’t believe anyone’s attractive, empty words.’

„There is the actual situation on the battlefield—that is what’s most important right now,” the president said in an address, referring to recent reports that Russia was withdrawing its troops from certain areas. pic.twitter.com/A5BlpuhkPc

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 30, 2022