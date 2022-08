Xiaomi face pași către industria auto: cu cine vrea să colaboreze

Xiaomi apare în discuții cu BAIC pentru a colabora la producerea de vehicule electrice și explorează opțiuni pentru a lua o participație într-o fabrică Hyundai, potrivit rapoartelor din presă.

Compania de tehnologie își propune să producă mașini electrice până în 2024, dar s-a lovit de obstacole de reglementare.

Bloomberg citează surse interioare, spunând că planurile ar putea include ca Xiaomi să cumpere un pachet de acțiuni la fabrica Hyundai nr. 2 din Beijing, care aparține joint-venture-ului BAIC-Hyundai. Fabrica are licențe pentru a produce mașini în China, au spus sursele, cerând să rămână anonime.

Xiaomi a anunțat planuri de a construi vehicule electrice la o nouă fabrică din Beijing începând cu anul 2024 în noiembrie anul trecut. Cu toate acestea, potrivit Bloomberg, se confruntă cu întârzieri în obținerea unei licențe pentru a produce mașini pe cont propriu. Deoarece industria EV din China era în plină expansiune până la limita balonării, guvernul de la Beijing a înăsprit reglementările privind permisele.

Nimic nu este sigur

Colaborarea este, totuși, încurajată, iar acordul ar putea vedea vehiculele construite de marca EV a Beijing Automotive, BAIC BluePark New Energy Technology, fiind co-branded cu Xiaomi, potrivit surselor. În timp ce vechea fabrică nr. 2 are nevoie de actualizări substanțiale pentru a produce vehicule electrice, BluePark are o capacitate de producție care ar putea fi folosită pentru a face vehicule Xiaomi-BAIC, citează Bloomberg.

Xiaomi și-a lansat filiala Xiaomi Automobile Technology cu un capital social de un miliard de yuani, puțin sub 140 de milioane de euro, în 2021. Urmează să conducă „afacerea cu vehicule electrice inteligente” a grupului, anunțată în martie 2021. La momentul respectiv, Xiaomi a declarat că ar investi aproximativ 8,5 miliarde de euro în afacerea cu mașini electronice în următorii zece ani sub Lei Jun, fondatorul și CEO general al Xiaomi.

În ceea ce privește o înțelegere cu BAIC sau Hyundai, niciuna dintre sursele Bloomberg nu au confirmat un acord definitiv.

Nu este prima dată când circulă zvonuri de colaborare. Anul trecut, rapoartele sugerau că Xiaomi căuta să lucreze cu Great Wall Motor.