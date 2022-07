WhatsApp schimbă regulile ”jocului”, din nou: ți-ai dori să ai asta pe Messenger

La doar câteva luni după ce a introdus posibilitatea reacționării cu câteva emoticoane la mesajele primite pe WhatsApp, compania extinde semnificativ acea funcție. Practic, posibilitățile sunt nelimitate, de acum înainte.

În momentul în care WhatsApp a introdus reacțiile pentru mesajele primite, aveai la dispoziție șase opțiuni cât se poate de evidente. Împrumutată de la Facebook Messenger, ideea a fost una foarte bună pentru că te ajuta să reacționezi simplu și rapid în cadrul unei conversații, fără să stai prea mult cu mâna pe tastatură. Acum, portofoliul de reacții se extinde semnificativ, până la întregul set de emoticoane existente, aproximativ 3500.

Ce se întâmplă cu reacțiile mesajelor de pe WhatsApp

Printr-o postare pe Facebook, Mark Zuckerberg a atras atenția asupra faptului că întregul portofoliu de emoticoane pe care le poți folosi în fiecare colț al internetului este acum disponibil în WhatsApp, pentru reacții. ”We’re rolling out the ability to use any emoji as a reaction on WhatsApp. Some of my favorites: ”, este mesajul postat de către șeful Meta. ”Am dat drumul abilității de a folosi orice emoticon ca reacție pe WhatsApp. Câteva dintre favoritele mele sunt următoarele: ” ar fi traducerea în limba română.

Reacțiile cu emoticoane sunt disponibile de câțiva ani pe Facebook Messenger și, cum orice utilizator poate confirma, ți-au făcut viața semnificativ mai ușoară. Nu de alta, dar reprezintă un mod foarte facil prin care să exprime faptul că ești sau nu de acord cu un anumit plan, te încântă sau nu o glumă și așa mai departe.

În cazul actualizării WhatsApp, dacă vrei să reacționezi cu altă reacție decât cele șase predefinite, este suficient să ții apăsat degetul câteva momente pe un mesaj și să apeși pe + în dreapta listei. Din lista completă de emoticoane ce îți va fi afișată pe ecran, alege-l pe cel care te încântă și va apărea imediat sub mesajul primit.