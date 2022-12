„Westworld” și „The Nevers” vor fi retrase în curând de pe HBO Max: unde vei putea vedea, totuși, serialele

Serialele ar putea reveni ca parte a unui serviciu gratuit susținut de reclame, sugerează rapoartele.

Dacă ai vrut să ajungi din urmă sezoanele din Westworld, chiar dacă a fost anulat înainte de cel de-al cincilea și ultimul sezon, poate vrei să faci acest lucru în curând. Serialul părăsește serviciul de streaming la puțin peste o lună după ce a fost anulat, potrivit Deadline and Variety.

De asemenea, The Nevers, serialul SF creat de Joss Whedon pentru HBO, a fost și el anulat și va fi scos de pe platforma de streaming înainte ca a doua jumătate a primului sezon să debuteze anul viitor.

Serialele de care HBO Max se desparte

După cum notează Variety, proprietarul HBO Max, Warner Bros. Discovery, economisește bani cu această mișcare, deoarece nu va mai trebui să plătească pentru distribuție și echipaj. Asta, desigur, pe lângă banii pe care îi economisește prin întreruperea producției seriilor. Directorul executiv David Zaslav le-a promis investitorilor că compania va găsi o modalitate de a reduce costurile cu 3,5 miliarde de dolari după ce fuziunea de 43 de miliarde de dolari WarnerMedia și Discovery a fost finalizată la începutul acestui an. Compania a redus cheltuielile de atunci și a anulat și alte seriale, în afară de cele două.

Deadline spune, totuși, că este posibil ca atât Westworld, cât și The Nevers să revină ca oferte pe o altă platformă a companiei. Zaslav a vorbit anterior despre intrarea în spațiul de streaming TV gratuit susținut de reclame, iar serialele științifico-fantastice ar putea fi aparent oferite pe un serviciu viitor cu acel model de afaceri. Dacă se întâmplă acest lucru, a doua jumătate a producției The Nevers – un serial plasat în Londra victoriană care urmărește un grup de femei care manifestă abilități anormale – va debuta în acel serviciu. Rămâne de văzut dacă vom vedea finalul pe care showrunnerii lui Westworld l-au imaginat. Al cincilea sezon al show-ului nu a avut șansa să înceapă producția, spre deosebire de The Nevers, care a filmat deja jumătatea din primul sezon.