WeCrashed, un nou serial cu Jared Leto și Anne Hathaway: când și unde îl vom putea vedea

Trailerul complet pentru „WeCrashed”, noul serial de opt episoade, cu Jared Leto și Anne Hathaway în rolurile principale, a fost lansat oficial.

Jared Leto și Anne Hathaway intră în pielea personajelor Adam și Rebekah Neumann, un cuplu căsătorit care a creat startup-ul imobiliar WeWork, ce a devenit, în timp, un fenomen la nivel mondial, în nișa sa de activitate.

Miniseria tv se bazează, în mare parte, pe podcastul de succes „WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork”. Pelicula episodică „WeCrashed” este creată de Lee Eisenberg și Drew Crevello. Cei doi au fost nominalizați, la un moment dat, la prestigioasele premii Emmy. Așadar, în lumina acestei informații, așteptările cinefililor ar putea fi destul de mari.

„WeCrashed” deține un scenariu inspirat din povestea reală din spatele „WeWork”. Brandul a intrat în atenția publicului în 2019, când oferta publică inițialăa companiei a eșuat din pricina unor probleme de administrare și incapacitatea de a obține profit, în timp.

Din distribuția acestui film vor mai face parte, pe lângă Leto și Hathaway, America Ferrera, Kyle Marvin și O-T Fagbenle.

„WeCrashed” va putea fi vizionat pe AppleTV+

Recent, AppleTV+ a lansat trailerul complet pentru „WeCrashed”, în care putem vedea personajele interpretate de Jared Leto și Anne Hathaway certându-se din pricina prăbușirii companiei lor.

Așa cum era de așteptat, Jared Leto este, și de această dată, de nerecunoscut atât din punct de vedere al aspectului fizic, cât și atunci când vorbim despre performanța actoricească excepțională, cea care îl transformă complet în Adam Neumann, un om de afaceri israelian.

Mai mult, din trailer putem observa, de asemenea, și accentul distinctiv cu care Leto își rostește replicile, amintind, cu această ocazie, de rolul său din „The House of Gucci”.

Serialul urmează să debuteze exclusiv pe AppleTV+, în data de 18 martie. Într-o primă instanță, canalul de streaming va lansa 3 episoade, urmate de noi tranșe săptămânale.

