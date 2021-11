Ce metode ciudate de pregătire a folosit Jared Leto pentru rolul din „House of Gucci”

Jared Leto joacă rolul lui Paolo Gucci, în noul film semnat de Ridley Scott, „House of Gucci”. Pentru acest rol, Leto s-a întrecut, din nou, pe sine.

Obișnuit deja cu sacrificiile, atunci când vorbim despre rolurile acestuia, Jared Leto și-a depășit, și de această dată, limitele, intrând în „pielea” lui Paolo Gucci, unul dintre membrii cunoscutei familii italiene.

„House of Gucci”, producție regizată de Ridley Scott, este o adaptare a cărții „The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”, scrisă de Sara Gay Forden, în 2001, și este bazată pe povestea din viața a familiei Gucci. Filmul își concentrează acțiunea în jurul Patriziei Reggiani (interpretată de Lady Gaga), o femeie din clasa mijlocie care se căsătorește cu unul dintre moștenitorii imperiului Gucci, Maurizio (rol jucat de Adam Driver). La rândul lui, Jared Leto joacă rolul vărului lui Maurizio, un designer aspirant dar lipsit de talent și ironizat de întreaga sa familie, inclusiv de tatăl acestuia.

Sacrificiile lui Jared Leto, demne de toată admirația

Conform propriilor declarații, presărate cu o sumedenie de metafore, Jered Leto a făcut tot posibilul pentru a intra, cât mai bine, în pielea lui Paolo Gucci.

În mod evident, actorul a trebuit să sufere, din nou, o schimbare drastică de look, pentru a semăna cât mai bine cu celebrul personaj pe care îl interpretează.

„Am făcut totul pentru acest rol. Am tras linii de sos arrabbiata la mijlocul acestui film, aveam ulei de măsline în loc de sânge. Aceasta a fost sacrificiul pe care l-am făcut. Dacă mi-ați face o biopsie a pielii, probabil că s-ar constata că sunt făcut din parmezan! Aceasta este scrisoarea mea de dragoste către Italia. A fost multă muncă și pregătire, și da, am adoptat un accent italian și m-am bucurat nespus că am făcut asta. Am coborât în acel hău creativ și am devenit Paolo Gucci”, a declarat Jered Leto.

Actorul nu este la primul său rol de acest fel, schimbările majore de look devenind a doua sa natură. Spre exemplu, în „Dallas Buyers Club” (2013), s-a înfometat pentru a slăbi, ca să poată interpreta rolul unui bolnav. La polul opus se află rolul din „Chapter 27”, pentru care Leto a trebuit să se îngrașe pentru a interpreta rolul lui Mark David Chapman, ucigașul lui John Lennon.