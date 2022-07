Voucherele de vacanță, beneficiu surprinzător: nu te-ai aștepta să se întâmple asta în România

Foarte mulți români se bucură în fiecare an de vouchere de vacanță. Datorită faptului că acestea pot fi utilizate doar pe teritoriul României, vin la pachet cu beneficii importante pentru industria HoReCa autohtonă.

În ultimele luni, s-ar putea să fi auzit un prieten sau o cunoștință că trebuie neapărat să-și folosească voucherele de vacanță, pentru că expiră. Afirmația se referea la tichetele oferite angajaților în ultimii doi ani de pandemie și care expirau până la 1 iulie 2022. În mod previzibil, românii s-au înghesuit la hotelurile și pensiunile de pe meleaguri mioritice, iar acest lucru s-a simțit.

Fenomen ciudat în HoReCa, din cauza tichetelor de vacanță

Voucherele de vacanță au dus la o creștere uriașă a rezervărilor pentru spațiile de cazare din România în luna iunie. Discutăm de un plus de peste 140% de la un an la altul, după cum au concluzionat oficialii Travelminit într-un comunicat oficial. După cum am menționat mai sus, explicația are legătură cu faptul că respectivele vouchere stăteau să expire.

„În decembrie 2021, Guvernul României a luat o decizie foarte inspirată pentru turismul naţional – aceea de a prelungi perioada de valabilitate a voucherelor din 2019 şi 2020 până în luna iunie a acestui an, astfel încât mai mulţi români să profite de ele pentru vacanţe în ţară, o măsură menită să ofere un sprijin important turismului intern. Şi exact aşa s-a întâmplat, dovadă fiind cifrele recente, care au crescut semnificativ.

De exemplu, numărul rezervărilor în iunie a crescut cu 140% în comparaţie cu anul trecut, iar asta se datorează faptului că a fost ultima lună în care au putut fi utilizate voucherele din anii trecuţi. Turiştii nu au dorit să le piardă, aşa că au rezervat rapid un sejur pe baza lor”, a explicat Timea Imecs-Ambrus, director de dezvoltare Travelminit.

Trendul îmbucurător pentru HoReCa a continuat și în cazul voucherelor de vacanță pentru anul în curs, având în vedere că banii au intrat pe cardurile de vacanță încă din luna mai a acestui an, în prag de sezon estival. Dacă ai o curiozitate vizavi de utilitatea tichetelor de vacanță pentru români, merită să ai în vedere că acestea au fost folosite după cum urmează, 35% dintre rezervări în marile oraşe, 22% din rezervări pe litoral, 14% la munte şi 12% în staţiunile balneoclimaterice.